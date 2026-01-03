NFL: ¿Qué pasaría si... Drake Maye gana el MVP 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Drake Maye a lo largo de la temporada 2025 de la NFL se ha comportado como un líder para New England Patriots. El joven quarterback ha mostrado un nivel superlativo en su segunda temporada en la liga. ¿Qué pasaría si la figura de los Pats se corona como MVP?

Maye ganando el MVP cambia la narrativa histórica de los Patriots. La salida Brady-Belichick terminaba la era dorada de la franquicia, pero también se daba falsamente por terminada. Sin embargo, la organización pelea por la grandeza y necesitó un par de años para reestructurarse.

El impacto de Drake como MVP va más allá de las estadísticas: revive la franquicia en valor de marca, atrae agentes libres y enseña un camino claro para los equipos. Construir con un draft inteligente y sinergia generacional por encima del gasto desmedido para desarrollar un equipo ganador.

¿Tiene lo necesario Drake Maye para ganar el MVP 2025?

Drake Maye con 4,203 yardas aéreas, 71.7% de pases completos, 30 touchdowns y un rating de 112.9, lideró la NFL en eficiencia y guió a los Patriots a un momentáneo 13-3 que les da el sembrado #2 en la AFC. Aún queda la Semana 18 contra Miami Dolphins para cerrar un año espectacular.

Maye de 23 años ha liderado a un grupo híbrido veterano-joven como: Christian González, Andy Borregales, Stefon Diggs y Marcus Williams, entre otros. Consolidando su trabajo con un desarrollo competitivo que lo ha llevado a ser el candidato más fuerte para el premio MVP.

En líneas generales y para responder a la pregunta... sí, Drake tiene lo necesario para ser el MVP. Cuenta con los números y el liderazgo para superar al resto de candidatos. No será una votación fácil, pero si cierra la Semana 18 con un gran juego, podría ser decisión clara para el próximo 8 de febrero.

La clave del gran momento de New England Patriots

New England Patriots para armar este roster competitivo de cara a la temporada 2025 de la NFL se centró en dos aspectos claves. Primero un draft inteligente en los últimos años: Maye (1ra ronda pick 3), Gonzalez (1ra ronda pick 17), Borregales (6ta ronda pick 182), Todos han mostrado un nivel élite.

Ahora bien, esas figuras jóvenes del draft, las unen con estrellas veteranas y un gran presente: Milton Williams (DT - 4x26 ex Eagles), Stefon Diggs (WR - 3x21 ex Texans) y Harold Landry III (LB - 3x14.5 ex Titans) entre otros. Esos movimientos crearon una sinergía que los ha llevado a una campaña ganadora.