Real Madrid vs. Valencia Basket: Un clásico moderno en su punto máximo

El baloncesto español vive hoy uno de sus capítulos más vibrantes. El Real Madrid y el Valencia Basket se citan en las semifinales de la Copa del Rey en el flamante Roig Arena, un escenario que será testigo de un duelo marcado por la paridad reciente y el peso de la historia. Aunque el conjunto blanco ha mantenido históricamente un dominio férreo en el torneo del KO, los últimos meses han demostrado que la distancia entre ambos colosos se ha estrechado hasta casi desaparecer.

El pulso reciente: Una temporada de idas y vueltas

Si analizamos los enfrentamientos más cercanos, el balance de esta temporada 2025/2026 favorece ligeramente al equipo taronja. Hasta la fecha, el Valencia Basket ha logrado inclinar la balanza a su favor con dos victorias frente a una del Real Madrid, lo que añade un picante especial a este cruce de semifinales.

La batalla comenzó en septiembre de 2025 durante la Supercopa de España, donde el Valencia impuso su veteranía con un ajustado 94-98 para llevarse el triunfo. Luego también dio el golpe en noviembre, durante la fase regular de la Euroliga, protegiendo su feudo con un sólido 89-76 que dejó claro que este año aspiran a todo. El último precedente liguero, disputado hace apenas un mes en enero de 2026, cayo del lado blanco con un 94-79 en el WiZink Center, demostrando que el factor cancha sigue siendo determinante.

La Copa del Rey: El territorio prohibido para Valencia

A pesar de la igualdad en el presente curso, el Valencia Basket se enfrenta hoy a una estadística que roza lo místico: nunca han logrado vencer al Real Madrid en la Copa del Rey. En los seis enfrentamientos históricos en este torneo, los blancos han salido victoriosos. El recuerdo más fresco es la semifinal de 2024, donde el Madrid arrolló con un 95-76.

No obstante, el contexto actual invita al optimismo en la capital del Turia. Con figuras como Jean Montero y Darius Thompson en estado de gracia, el Valencia llega tras superar con solvencia al Joventut (95-84). Por su parte, el Madrid de Sergio Scariolo llega como una apisonadora tras destronar al vigente campeón, Unicaja, por un contundente 100-70, liderado por un Trey Lyles imparable y la jerarquía habitual de Edy Tavares.

Puntos clave de la batalla

El duelo de hoy no solo se definirá por la puntería, sino por la resistencia física y mental. El Real Madrid llega con la confianza de haber mantenido a sus rivales por debajo de los 70 puntos en varios encuentros recientes, exhibiendo una defensa renovada. Para el Valencia Basket, el reto es trasladar su dominio en la pintura y su fluidez ofensiva del Roig Arena a un partido de eliminación directa contra el equipo más laureado de la competición.