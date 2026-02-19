Real Madrid le da un "merengue" al Unicaja Málaga

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid será el sábado el rival del Valencia Basket en la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto tras superar al Unicaja Málaga, vigente campeón, por un contundente 100-70 en la segunda eliminatoria de cuartos de final disputada en el Roig Arena de la capital valenciana.

Desde los primeros minutos, el Real Madrid impuso un ritmo frenético que el Unicaja no pudo seguir. La precisión en el tiro exterior y el dominio del rebote permitieron a los blancos abrir una brecha temprana en el marcador. Pese a los intentos de Ibon Navarro por ajustar la defensa malagueña, el equipo madrileño mantuvo una fluidez ofensiva que culminó con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación.

Dzanan Musa lidera el vendaval ofensivo

El alero bosnio Dzanan Musa fue el motor del ataque madridista, firmando una actuación estelar que desbordó a la defensa cajista. Junto a él, el control del juego de Facundo Campazzo y la solidez en la pintura de Edy Tavares fueron determinantes para anular cualquier atisbo de remontada. Por su parte, el Unicaja, que llegaba con altas expectativas, se vio superado en todas las facetas, acusando un bajo porcentaje de acierto y constantes pérdidas de balón provocadas por la intensidad defensiva del rival.

Mensaje de autoridad de cara al título

Con esta victoria de 30 puntos, el Real Madrid no solo asegura su presencia en la siguiente ronda, sino que lanza un aviso al resto de semifinalistas. "Hemos jugado con una concentración máxima. Respetamos mucho al Unicaja, y precisamente por eso salimos a dar nuestro cien por cien desde el primer segundo", declaró Chus Mateo al finalizar el encuentro.

El Real Madrid ya espera rival para la semifinal que se disputará este sábado, manteniendo el objetivo firme de recuperar el trono copero. El Unicaja, por su parte, se despide de la competición con el reto de reponerse anímicamente para el tramo final de la temporada regular.

Este viernes Meridiano Televisión seguirá con sus transmisión para toda Venezuela de la Copa del Rey. El Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife disputarán a las 12:00 pm el tercer cruce de cuartos de final, mientras que el Barcelona y el UCAM Murcia se medirán a partir de las 3:00 pm. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán el sábado en la segunda semifinal.