Venezuela brilla en Premio Lo Nuestro 2026: Los criollos que estarán en la gala

Suscríbete a nuestros canales

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro 2026, la ceremonia que celebra lo mejor de la música latina, cuenta este año con una fuerte presencia venezolana tanto entre los nominados como en el escenario y roles especiales.

Sin duda alguna, esto consolida al país como una de las fuerzas creativas más relevantes de la industria musical internacional. Esta gala se realizará la noche del 19 de febrero en el Kaseya Center y será transmitida en Venezuela a través de las pantallas de Venevisión.

Venezolanos nominados en Premio Lo Nuestro 2026

En esta edición de Premio Lo Nuestro, once venezolanos han sido destacados por su trabajo musical, compitiendo por estatuillas en diversas categorías claves.

Entre los más destacados figuran nombres como Elena Rose, quien lidera la delegación nacional con 6 nominaciones que incluyen categorías importantes como: Artista Pop Femenina y Álbum del año por su producción “En las nubes – Con mis panas”.

Danny Ocean sigue de cerca con múltiples nominaciones, incluyendo: Artista Pop Masculino y Álbum del Año por “Babylon Club”, resaltando su creciente impacto internacional.

También destaca la agrupación Rawayana, nominada en categorías como: Afrobeats y Grupo o Dúo del Año tras un 2025 de crecimiento en la escena global y, celebrando su más reciente disco “¿Dónde es el after?”.

Otros talentos venezolanos que compiten por premios son: Alleh, Yorghaki, Nacho, Yaronk Rouse, La Cruz, Evaluna, Mau & Ricky y Mari La Carajita, lo que evidencia la diversidad de voces criollas presentes en la música latina hoy.

Presentaciones imperdibles

Además de estar nominada, la cantante de “Me lo merezco” ofrecerá un show especial en la ceremonia, presentado sus temas “Luna de Miel” y “Naguará” junto a Rawayana, lo que tiene emocionados a sus fans.

Presentadores destacados de la noche

La noche también tendrá momentos especiales fuera del escenario musical. Nacho participará como presentador de categorías, mientras que, Mari La Carajita será una de las encargadas de entregar premios durante la ceremonia.

Por su parte, los exitosos Chiquinquirá Delgado y Marko Pérez repiten como anfitriones de la gala, un trabajo que han hecho anteriormente y nunca han decepcionado al público ni a la audiencia de Univisión, cadena con la que participan en tan importante rol.