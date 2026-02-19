Premios Lo Nuestro 2026: Dónde ver en Venezuela y quiénes serán los conductores

Suscríbete a nuestros canales

La música latina se hará sentir este jueves 19 de febrero con la celebración de Premios Lo Nuestro 2026, desde el Kaseya Center de Miami. Venezuela dirá presente en la gala no solo por los artistas nominados, sino también por los conductores.

Chiquinquirá Delgado, Marko Músico y Migbelis Castellanos están confirmados para participar en diversas partes de la red carpet y el streaming del show.

Talento en Venezuela

En el país es Venevisión el encargado de transmitir la mágica noche bajo la animación de Alejandro Soteldo, Alejandra Conde y Valeria Di Martino.

Los tres talentos comenzará con la antesala a las ocho de la noche, a través de su señal.

Luego llegará la ceremonia oficial con la revelación de los ganadores, presentaciones y homenajes a diversos artistas como Paloma San Basilio, Arcángel y Manolo Díaz.

Harry Levy y Génesis Quintero, estarán en la alfombra roja del gran evento, compartiendo contenido exclusivo para todos los venezolanos.

Artistas nominados

Venezuela dirá presenta con tres increíbles talentos que se encuentran nominados en diversas categorías, Elena Rose es la que más tiene con seis nominaciones.

Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con María Becerra) La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Carteras Chinas’ (en colaboración con Camilo y Los Ángeles Azules) AfroBeat del Año por ‘Cosita Linda’ (en colaboración con Justin Quiles) Artista Pop Femenina Del Año Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Morat) Álbum Del Año - Pop por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’

Le siguen Alleh & Yorghaki y Mau y Ricky.