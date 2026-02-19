Kristaps Porzingis debutará con los Warriors ante "sus" Celtics

Suscríbete a nuestros canales

El Chase Center se prepara para una noche de emociones fuertes y ajustes tácticos de alto impacto. Según los últimos reportes de la liga, Kristaps Porzingis está listo para hacer su debut oficial con los Golden State Warriors el día de hoy. El destino, siempre caprichoso en la NBA, ha querido que su estreno con la camiseta de la Bahía sea precisamente ante el equipo con el que alcanzó la gloria: los Boston Celtics.

Aunque el equipo lo mantiene oficialmente como "cuestionable" en el reporte de lesiones, el propio jugador se encargó de disipar las dudas al finalizar la sesión matutina, asegurando que está "de vuelta en ello".

"Listo para jugar": Las palabras del gigante

Tras meses de especulaciones y una rehabilitación meticulosa, el letón se mostró visiblemente entusiasmado ante los medios. Aunque prefirió mantener cierta cautela debido a la política del equipo de no confirmar altas hasta poco antes del salto inicial, su mensaje fue contundente:

"Me siento bien. Estoy listo para jugar", afirmó Porzingis, confirmando que su plan es estar hoy en la rotación de Steve Kerr.

El impacto en el sistema de Golden State

La llegada de Porzingis a los Warriors supone un cambio radical en la fisonomía del equipo. Por primera vez en la era de Stephen Curry, el equipo cuenta con un siete pies capaz de:

Abrir la cancha: Su capacidad para tirar desde la larga distancia liberará espacios en la pintura para las penetraciones de Curry y Wiggins.

Protección del aro: Los Warriors recuperan una presencia intimidadora en defensa, un factor que han extrañado durante gran parte de la temporada.

El factor psicológico: Debutar contra los Celtics, equipo que lo traspasó recientemente en medio de una reestructuración financiera, añade un extra de motivación para el pívot.

La expectación es máxima no solo por ver cómo encaja el "Unicornio" en el sistema de movimiento de balón de Kerr, sino por observar la reacción del vestuario de los Celtics al verlo en el bando contrario. Boston, que llega liderado por un Jaylen Brown en nivel MVP, pondrá a prueba de inmediato la movilidad de Porzingis tras su inactividad.