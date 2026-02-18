¿Busca un dividendo millonario? Este es el auténtico video para el cierre en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión 09 de La Rinconada, que en esta ocasión trae consigo 11 emocionantes pruebas que incluyen una Condicional Especial que será el atractivo de la tarde en conjunto con el 5y6 nacional, que promete otro excelente dividendo y que se activa en la sexta carrera.

El 5y6 sigue siendo una fortaleza inexpugnable en recaudación, ya son dos jornadas dominicales que han estado marcadas por monto récord en recaudación, en esta ocasión la cifra a superar es de Bs. 291.653.740,00.

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video" Batacazo

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea" para los apostadores. Nos referimos a un purasangre que se dará de la partida en la carrera de los acumulados, undécima carrera, que corresponde a la sexta válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para yeguas nacionales e importados de 5 y más años, debutantes o no ganadores. Es allí donde aparece inscrito con el número once en la gualdrapa la yegua, Valeria Time. Esta hija de Slew’s Tizzy por Princess Valeria en Henny Hughes que se presenta con un hándicap de 53.5 kilos y para esta ocasión pasa a las manos del jinete aprendiz Julio Moncada.

Olviden su última: Valeria Time busca su primera de la campaña Reunión 09

"Es crucial que los aficionados borren la última actuación de Valeria Time. En su compromiso del 16 de enero, el ejemplar arribó en la cuarta casilla; sin embargo, la repetición del video revela detalles importantes. En esa ocasión, bajo la conducción de Kelvin Aray, la pupila del Stud 'Excelso' partió con el grupo, pero retrogradó de forma progresiva hasta quedar en el antepenúltimo lugar.

Pese a este inconveniente, en la recta final inició un fuerte avance que le permitió finalizar a solo siete cuerpos y un cuarto de la ganadora Majestic Shot. Hasta el momento, la entrenada por Ramiro Caldeira busca su primer triunfo tras 14 presentaciones"