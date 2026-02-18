Copa del Rey de Baloncesto: ¿Barcelona vs Real Madrid cuándo podrían chocar?

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Valencia 2026 abre el telón con los partidos de Cuartos de final en la jornada de este jueves. Ocho equipos saltarán al tabloncillos para definir al nuevo monarca del certamen español del 19 al domingo 22 de febrero.

Real Madrid y Barcelona, los máximos ganadores de esta competencia, estarán entre los candidatos a quedarse con el cetro. Los merengues serán los primeros en buscar su pase a la semifinales cuando se midan a Unicaja en el Roig Arena.

Del otro lado, Barcelona llega a la Copa ACB como uno de los contendientes tras su buen baloncesto reciente y buscarán su pase frente a UCAM Murcia este viernes. Los culés han mostrado otra cara desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo.

¿Barcelona vs Real Madrid cuándo podrían chocar?

Hay grandes probabilidades de que azulgranas y blancos se vean las caras en la actual entrega de la Copa del Rey. Ambos equipos podrían protagonizar el 'Clásico' de baloncesto si clasifican a la gran final, que tiene fecha para el domingo 22 de febrero.

Tanto Real Madrid como Barcelona deberán tener éxito en sus desafíos a partido único si quieren cruzarse en la final del torneo. Los culés tendrá como rival a Murcia en Cuartos de final y al ganador entre La Laguna Tenerife y Baskonia en semifinales.

En la otra llave, los madridistas necesitan superar a Unicaja en su primer encuentro y el vencedor entre Valencia Basket y Jouventut de Badalona en un posible semifinales para repetir como finalista en la Copa ACB.