Miss Mundo venezolanas juntas en este proyecto de Luis Olavarrieta

De nuevo el periodista y presentador venezolano Luis Olavarrieta logra lo imaginable, reunir en un trabajo especial a las últimas cinco Miss Mundo de Venezuela. En un pequeño adelanto en redes sociales aparecen las cinco reinas que llenaron de gloria a Venezuela, ganando la corona azul.

Reunión de reinas

En el clip aparecen Pilín León, Astrid Carolina Herrera, Jacqueline Aguilera, Ivian Sarcos y Ninibeth Leal, esta última había estado retirada de los medios de comunicación, siendo vista por última vez como jurado del Miss Mundo 2019, celebrado en China.

Las bellezas criollas lucen radiantes, producidas y muy sonriente, hablando de sus años de reinado y la historia de haber participado en el certamen más importante del país.

Pilín León, fue la segunda criolla en coronarse Miss Mundo en 1981, ganando en el Royal Albert de Londres, donde también ganó la Astrid Carolina en 1985.

Ninibeth Leal se coronó en Atlanta, Estados Unidos, en 1991. Para el año 1995 llegaba Jacqueline Aguilera como la cuarta en Sudáfrica, e Ivian que ganó en Londres en el 2011.

Homenaje a Susana

Luis que ha realizado increíbles trabajos especiales con las Miss Venezuela Universo, no se olvidó de la primera corona para el país con Susana Duijm.

La esbelta morena que se coronó en Londres como la primera sudamericana, tendrá su parte especial por el legado que dejó para el certamen.

Recordemos que la actriz y conductora falleció el 18 de junio del 2016, dejando una huella imborrable como una de las reinas más bellas del país.

Hasta el momento no se conoce la fecha de estreno de los reportajes.