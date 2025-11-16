Emma Rabbe en desacuerdo con la elección de Miss Venezuela Mundo

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz, modelo y Miss Venezuela Mundo 1988, Emma Rabbe, habló en sus redes sociales de su desacuerdo con la elección de dos nuevas embajadoras de la belleza nacional, coronadas el 12 de noviembre en Venevisión.

En un video posteado en su perfil de Instagram, la guapa rubia de intensos ojos azules, comentó que no es de su agrado la elección de las candidatas de Zulia y Apure, para los concursos de Miss Internacional y Miss Supranacional.

En total desacuerdo con las reinas

Para Emma fue de gran sorpresa que se dieran dos títulos importantes a las misses mencionadas, ya que a su consideración no fueron las que más destacaron en la gala de coronación.

Miss Zulia, Valeria Di Martino, representará a Venezuela en el Miss Internacional 2026 en Tokyo, Japón. Mientras, que Miss Apure, Silvia Maestre, competirá en Polonia por la corona del Miss Supranacional.

“Las vi muy complicadas con los trajes de gala. Quedé súper sorprendida con las chicas del internacional y supra, no pensé que eran ellas”, dijo Rabbe.

Su gran favorita

En este sentido, si apoyó a la ganadora de la velada, Miss Falcón Mística Núñez con el título de Miss Venezuela Mundo, por tener una belleza muy al estilo de Astrid Carolina Herrera.

Finalmente, comentó que su candidata favorita es Amazonas María Evangelista Alayón, por la corona de Miss Venezuela Universo, que se escogerá en diciembre en el Centro Comercial Líder.