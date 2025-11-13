El Miss Venezuela 2025 ya tiene a sus primeras tres reinas

Suscríbete a nuestros canales

Al ritmo del musical “Mamma Mía!”, Venevisión dio inicio a la gala del Miss Venezuela Mundo, en la que no solo eligieron a la reina que nos representará en dicho certamen, sino también fueron elegidas las reinas que gritarán Venezuela en el Miss International y ahora el Miss Supranational, franquicia que recientemente adquirió la Organización Miss Venezuela.

Por elección de Alejandra Conde, Diana Silva, Mauricio Parilli, Giovanni Scutaro y Nieves Soteldo, las candidatas Silvia Maestre, Valeria di Martino y Mística Núñez fueron elegidas como las nuevas beldades criollas de esta edición 2025.

Foto: Venevisión

Derroche de sensualidad en el Miss Venezuela

Con sonidos africanos, las finalistas del 2024, Vanessa Peroza y Fabiana Buysse acompañaron a las 25 candidatas en su desfile de traje de baño confección de Marianggy Giménez.

Elegancia con Víctor Drija y top 7

Tras un merecido homenaje a la Miss International 1985, Nina Sicilia, se subió al escenario en talentoso artista Víctor Drija para recibir a las candidatas con sus opulentos trajes de gala.

Foto: Venevisión

Luego de casi dos horas de gala, la primera reina elegida para el preciado top 7 fue Miss Monagas, seguida de: Miss Mérida, Miss Apure, Miss Falcón, Miss Amazonas, Miss Yaracuy y Miss Zulia.

Coronación

Luego de una intensa ronda de preguntas, Valeria di Martino se convirtió en la nueva Miss Venezuela International 2025, mientras que Silvia Maestre, representante del estado Apure, viajará para representar al país en el Miss Supranational, siendo la primera reina de esta franquicia ahora liderada por la Organización Miss Venezuela.

Foto: Venevisión

Foto: Venevisión

Finalmente, Mística Núñez se convirtió en la Misa Venezuela Mundo 2025, siendo la predecesora de Valeria Cannavó, quien compitió en mayo de este año en La India.