Organización Miss Venezuela obtiene nueva franquicia internacional

La noche de este martes 4 de noviembre la organización Miss Venezuela anunció que tiene la franquicia del Miss Supranacional. Un concurso Grand Slam, que se realiza de manera anual en Polonia y cuyo director era Prince Julio César.

Gran anuncio

A través de YouTube Nina Sicilia y Harry Levy compartieron la noticia con emoción, destacando que el público pedía para este 2025 una corona más, gracias al buen grupo de reinas que se tiene en el concurso más importante del país.

Con mucho respeto ambos preparadores agradecieron a la antigua organización de Prince, por el trabajo realizado con sus reinas, que muchas salieron de las filas del Miss Venezuela como Valentina Sánchez, Ismelys Velásquez, Selene Delgado y Leix Collins.

"Nuestra organización ahora cuenta con la licencia exclusiva para seleccionar y enviar a los representantes de Venezuela para el Miss Y Míster Supranacional. Estamos agradecidos y comprometidos con el concurso por esta alianza y comenzar la gran aventura", comentaron con gran emoción.

La noticia confirma que Venevisión tiene también los derechos del certamen masculino, por lo que posiblemente esté 2025 se realice el Míster Venezuela.

Venezuela feliz con la decisión

Fanáticos y seguidores del Miss Venezuela aplaudieron la decisión de la organización Reina y Reyes, dirigida por Prince Julio César, de soltar las riendas del concurso polaco.

Existía mucho descontento con la antigua gerencia por la no clasificación dos años seguidos de las delgadas criollas.

La noticia ha abierto un abanico de posibilidades para el grupo del Miss Venezuela 2025, muchos indicando que Miss Amazonas María Evangelista Layón, es la adecuada para Miss Supranacional.

Recordemos que es el único concurso que le hace falta a Venezuela para tener todos los certámenes más importantes ganados.