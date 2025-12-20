LVBP: Renato Núñez entra en un selecto grupo de jonroneros con su hazaña ante Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes lograron un triunfo vital este viernes 19 de diciembre, al derrotar a Cardenales de Lara por pizarra de 11-6 en Barquisimeto, para seguir de lleno en la pelea por un cupo en la postemporada. Durante esta noche en Lara, la gran figura de "La Nave" tuvo nombre y apellido: Renato Núñez.

El MVP de la temporada anterior no ha podido, de momento, replicar el increíble rendimiento que sostuvo durante toda la campaña 2024/25. Sin embargo, ante Cardenales, el slugger filibustero volvió a demostrar que, si bien este no ha sido su mejor año, su talento y su capacidad jonronera siguen más que presentes.

Ante los larenses, Renato Núñez fue un vendaval de poder, al despachar nada más y nada menos que tres cuadrangulares durante el compromiso. Esta increíble hazaña le permite a Núñez entrar en un reducido y exclusivo grupo de jonroneros de nuestra LVBP, en donde comparte con nombres verdaderamente ilustres e importantes.

Renato Núñez en un club de poder

Y es que, con su juego de tres vuelacercas ante Cardenales de Lara, Renato Núñez se convirtió en el vigésimo tercer pelotero en toda la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en lograr conectar un trío de cuadrangulares durante el transcurso de un mismo juego de pelota.

Núñez es además el primer pelotero del Magallanes en lograr esta hazaña desde que lo hiciera Mario Lissón el 7 de enero de 2014, durante el round robin. Si nos quedamos exclusivamente con lo hecho en ronda regular, un toletero de los Navegantes no lograba este hito desde hace 53 años, cuando Bob Darwin sacudió tres estacazos ante Tigres de Aragua el 15 de noviembre de 1972.

Además, Renato Núñez mejoró su línea ofensiva de la campaña a .206/.338/.435/.773, y aunque todavía está lejos de lo que hizo en la 2024/25, su despertar podría ser una inmejorable noticia para un equipo del Magallanes que lo necesita con urgencia.