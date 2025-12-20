Así se jugará la jornada de este sábado 20 de diciembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez queda menos tiempo y muchas cosas aún faltan por definir en la presente temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Por lo tanto, este sábado 20 de diciembre se disputará otra jornada que puede ser determinante y los desafíos pautados te los mostraremos a continuación.

Cómo viene siendo costumbre con la variación del calendario, este será el primer día de la semana 10, en el que ninguna organización descansará, lo que hace que el panorama sea mucho más interesante.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Tigres de Aragua (Nick Struck) vs Águilas del Zulia (Wendolyn Bautista) 5:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Navegantes del Magallanes (Luis Moreno) 5:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Cardenales de Lara (Adrián Almeida) vs Leones del Caracas (Wilmer Font) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Caribes de Anzoátegui (por definir) vs Bravos de Margarita (Félix Doubront) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.