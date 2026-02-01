Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 01-02-2026

Suscríbete a nuestros canales

La acción regresó al óvalo de Coche con la quinta jornada del año. A pesar de la ausencia de eventos clásicos, la cartelera de 10 pruebas garantizó el espectáculo para los apostadores, especialmente con la apertura del 5y6 nacional en la quinta competencia. Este inicio de las válidas marcó el punto álgido de una tarde dedicada a los lotes comunes.

Ganadores: Carreras Destacados Primera Reunión

El entrenador Riccardo D'Angelo fue el más destacado con un total de tres victorias por intermedio de: Mahomes en la cuarta carrera, Good Boy en la primera válida y Rose Sensations en la carrera de los acumulados del 5y6 Nacional.

El jinete Robert Capriles se convirtió en la figura central de esta quinta reunión dominical al totalizar cuatro victorias. Capriles dictó cátedra sobre los importados I'm In The Mood, Etna’s Napper y Juan Valdez, para cerrar una brillante actuación con Kleobule. Esta última protagonizó la exhibición de la tarde al reaparecer tras un año de inactividad y ganar por once cuerpos de ventaja en 1.100 metros

Monto Sellado: 5y6 Reunión 02 La Rinconada

Asimismo, en la segunda reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto sellado de Bs. 259.407.010,00, de los cuales, Bs. 36.316.981,40 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 140.079.785,40.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 I'm in The Mood (USA) (2) 56 Robert Capriles. 60,81 2 Celestia (4) 52.5 A. Ybarra. - 3 Toda una Rubia (5) 50 D. Dellan. - 4 Anasoli (7) 50.5 O. Rivas. - 5 Canela Time (3) 50.5 F. Márquez. -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 60.81. Placés: 55,00 y 55,00. Exacta: 120,04. Trifecta: 320,60. Superfecta: 161,84.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Madame Karina (5) 53 Jhonathan Aray. 71,00 2 Arantza Victoria (6) 53 M. Ibarra. - 3 Abusiva (4) 53 J. Aranguren. - 4 Torrestrella (USA) (3) 56 J. Lugo Jr. - 5 Reysgar (1) 53 L. Mejías. -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 71,00. Placés: 60,51 y 120,17. Exacta: 337,54. Trifecta: 793,01. Superfecta: 1.016,80.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Alkalino (2) 53 Jhonathan Aray. 205,68 2 Chamuel (3) 53 Y. Díaz. - 3 White Commander (USA) (6) 55 O. Rivas. - 4 Doctor Rodilla (5) 53 M. Ibarra - 5 Mr. Bárbaro (7) 53 H. Medina. -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 205,68. Placés: 103,78 y 131,73. Exacta: 2.074,73. Trifecta: 3.127,10. Superfecta: 3.777,75. Ret: 4.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mahomes (5) 50 Félix Márquez. 1.111,06 2 Khoolzan (USA) (3) 58 J. Aranguren. - 3 Doble Ataque (1) 53.5 J. Aray. - 4 Furetto (2) 53 J. Lugo Jr. - 5 Noqueador (4) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 1.111,06. Placés: 118,21 y 99,90. Exacta: 2.112,63. Trifecta: 2.307,64. Superfecta: 21.360,27.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Good Boy (6) 53 Yoelbis González. 115,90 2 Gerseb (1) 50 F. Márquez. - 3 Don Cacayo (11) 55 R. Capriles. - 4 Congruente (3) 54.5 K. Aray. - 5 Gran Andrés (9) 54.5 JH. Medina. -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 115,90 Placés: 119,44 y 267,00. Exacta: 2.883,97. Trifecta: 10.175,99. Superfecta: 18.553,28. Pool de 4: 19.379,97. Ret: 10

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Etna´s Napper (USA) (4) 56 Robert Capriles. 132,32 2 Like A Star (CHI) (6) 56 F. Quevedo. - 3 Naa Dudette (USA) (2) 56 Y. González. - 4 My Girl Alejandra (9) 51 A. Ybarra. - 5 Piemontesa (3) 54 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 132,32. Placés: 89,19 y 62,60. Exacta: 471,40. Trifecta: 320,41. Superfecta: 11.249,18. Triple Apuesta: 2.930,25. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Juan Valdez (USA) (2) 58 Robert Capriles. 62,21 2 Time Report (8) 54.5 H. Medina. - 3 Moro de Oro (6) 52 J. Moncada. - 4 Río Bravo (10) 56 J. Aranguren. - 5 Navegante (5) 53 L. Funez Jr. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 62,21. Placés: 59,70 y 199,33. Exacta: 270,84. Trifecta: 1.027,42. Superfecta: 1.425,72. Ret: 4.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Look At Daddy (10) 52 Kelvin Aray. 146,32 2 Mufasa (4) 55 Y. González. - 3 St. Germain (2) 53.5 J. Aray. - 4 Gran Morey (7) 55 J. C. Rodríguez. - 5 Rafiki (9) 53 M. Rodríguez. -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 146,32. Placés: 96,99 y 105,06. Exacta: 793,11. Trifecta: 2.843,39. Superfecta: 6.344,53. Ret: 5

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Kleobule (6) 53 Robert Capriles. 84,59 2 Chimpolera (9) 53 J. Lugo Jr. - 3 Reina de Copas (5) 53 D. Acosta. - 4 Panpura (8) 53 F. Quevedo. - 5 Luna Nueva (3) 53 J. Aranguren. -

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 84,59. Placés: 100,70 y 126,91. Exacta: 434,07. Trifecta: 1.101,25. Superfecta: Sin Aciertos.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rose Sensations (7) 52 Félix Márquez. 122,47 2 Easyasyouplease (USA) (1) 55 K. Aray. - 3 Copacabana (2) 53 Jer. Alvarado. - 4 Orolinda (14) 53 J. Lugo Jr. - 5 Honey Time (11) 53 F. Quevedo. -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 122,47. Placés: 85,56 y 182,60. Exacta: 752,18. Trifecta: 16.870,32. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.762,42. Súper Pool de 4: 2.427,12. Doble Perfecta: 2.022,48. 5y6 (43738) boletos con 5 que pagan Bs. 830,33 c/u. (14080) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 9.950,22 c/u. Loto Hípico: 2.401,21.