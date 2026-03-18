Nuevo sonido, nuevos retos: Jacob Giménez lo cuenta todo

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En una entrevista para Meridiano, el cantante venezolano Jacob Giménez conversó sobre el lanzamiento de su más reciente tema “Se busca”, un corrido de estilo regional mexicano con enfoque romántico, en el que narra la búsqueda de una pareja que cuide su corazón.

Durante la conversación, el artista destacó que este sencillo forma parte de su evolución musical, apostando por sonidos mexicanos fusionados con su identidad venezolana.

Además, adelantó sus próximos planes, entre ellos la expansión de su música en otros países de Latinoamérica y una posible gira nacional.

Durante la conversación, el artista destacó que este sencillo forma parte de su evolución musical, apostando por sonidos mexicanos fusionados con su identidad venezolana.