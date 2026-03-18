Tras 182 días de espera, el nieto de Águila Negra buscará honrar su pedigrí en la pista

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El juego de las mayorías, como es el conocido el 5y6 nacional cada semana se acerca a ala cifra de los 400 millones de bolívares en el monto sellado, y este domingo se activará a partir de la séptima competencia dominical desde las 3:55 de la tarde.

La Rinconada: Reaparece un nieto de Águila Negra en la primera válida del 5y6

Uno de los 11 ejemplares que van a competir en la primera válida del 5y6 nacional que se reservó para purasangres machos nacionales o importados de cuatro, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.300 metros, es el castaño Zascandil, presentado por el entrenador Juan Carlos de Abreu, quien le da la monta al aprendiz Jhorman Cespedez con un descargo de cuatro kilos para el Stud Amizade.

El hijo del semental Marital Asset en la yegua madre Linda Venecia por Águila Negra no compite desde el pasado 21 de septiembre del 2025 en una competencia de 1.300 metros en la cual finalizó octavo de Mufasa bajó la monta del jockey profesional Deyker Acosta irá a su carta competición como purasangre en la búsqueda de su primer triunfo.

Debemos recordar que su abuelo materno, Águila Negra es un doble coronado de la temporada 2003 el cual fue nombrado Caballo del Año. Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 12 de marzo donde en silla desde el aparato solo a pique al tiro, indicó la División de tomatiempos del INH.