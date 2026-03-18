Prohibido olvidarlo: El purasangre con mejor video surge como el enemigo de la línea en el 5y6

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La expectativa crece entre la afición hípica ante la proximidad de la décima tercera reunión de la temporada en el Hipódromo La Rinconada. El principal óvalo del país se prepara para una jornada de 12 competencias, cuyo inicio está pautado para la 1:25 p.m. Los seguidores del turf alistan sus boletos y análisis para un evento que promete emociones de principio a fin en la arena de Coche.

Esta jornada dominical destaca por el equilibrio de sus nóminas, lo que garantiza un espectáculo cargado de adrenalina. Cada compromiso posee una cuota de incertidumbre capaz de mantener en vilo a los asistentes hasta el cruce de la sentencia. Tras un estudio pormenorizado del programa oficial, surge un nombre con el potencial de propiciar un impacto sorpresivo en las apuestas, siempre que supere los tropiezos de sus actuaciones previas.

El despertar del 5y6 nacional: Batacazo Video

A la altura de la séptima carrera del orden oficial, suena el timbre que marca el inicio del 5y6 nacional y la primera etapa de la doble perfecta. La prueba cuenta con una lista de 11 participantes, conformada por ejemplares de cuatro años, tanto nacionales como importados, bajo la condición de debutantes o no ganadores.

En este lote, las miradas se posan sobre el tordillo Don Mario, quien ocupará el puesto de pista número diez. Este hijo del recordado semental Constructor White busca la consagración en una distancia que se ajusta a sus capacidades.

El análisis de Don Mario: Jhonathan Aray R13

En su salida más reciente, el pasado primero de marzo, el ejemplar de cuatro años finalizó en la tercera casilla bajo la conducción del jinete profesional Jhonathan Aray. Aquella tarde representó el primer contacto oficial entre el látigo y el purasangre. Pese a un brinco inicial efectivo, la carrera presentó dificultades tácticas inmediatas. Al momento de la partida, el jinete debió realizar ajustes sobre la silla en repetidas ocasiones, producto de la inestabilidad del ejemplar en el tramo inicial y a ligeros tropiezos.

Este factor resultó determinante en el desenlace de la competencia e impidió el avance natural del tordillo. No obstante, la experiencia previa del jinete y los ajustes técnicos de Carlos Luis Uzcátegui durante la semana transforman a Don Mario en un rival de enorme peligro. El ejemplar amenaza la estabilidad del principal favorito en esta carrera válida. Si logra una salida limpia y mantiene el equilibrio inicial, su genealogía y condición física lo acreditan como el gran "tajo" del 5y6 nacional.

Ejercicio Previos: Buen dividendo La Rinconada

Mar 13 A. Siso E/P 15, 4 31,1 44 (600) 57,1 2P 71,1/ 85,4//muy cómodo con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.