Baja en el 5y6: Una yegua debutante queda retirada de una de las válidas en La Rinconada

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La reunión número 13 continúa con el primer meeting este domingo 22 de marzo en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 competencias, que no incluye cotejos selectivos, mientras que el juego para el 5y6 Nacional comienza a la altura de la séptima competencia.

Yegua: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 dominical, pautada para las 5:10 de la tarde, es para yeguas nacionales e importadas de tres año, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros y con una premiación adicional de $33.800.

En horas de la tarde de este miércoles 18 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales la información de una yegua no estará en acción en la mencionada prueba válida de la R13.

Se trata de Flecha Veloz (número 3), una presentada de Luis Peraza, nacida y criada en el Haras La Orlyana, y contaba con la monta del jinete profesional Yoelbis González. Esta potra debutaba en la mencionada válida, pues es una hija del semental Yesbyjimminy en Gianorella por Medalist.

Motivo Retiro: La Rinconada

Mediante la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la tresañera debutante Flecha Veloz es Hemoparásitos. Con este retiro de Flecha Veloz se le suma también al retiro del ejemplar Gran Euro en la cuarta del programa del ciclo no válido.