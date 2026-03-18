José Alejandro Rivero: "Cuento con un caballo superior y un gran prospecto para el triunfo dominical"

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El popular jinete José Alejandro Rivero, mejor conocido en el ambiente hípico como "El Camaguán", se perfila como una de las figuras clave para la reunión 13 de este próximo domingo en La Rinconada.

Compromisos: La Rinconada Domingo Entrevista

Rivero llega a esta jornada con las ganas de dar lo mejor de sí y de esta manera poder sumar nuevos triunfos que le permitan escalar posiciones en un meeting que está a punto de culminar.

"El Camaguán" conversó con el equipo de Meridiano Web para compartir sus expectativas y analizar a fondo los seis compromisos de monta que tiene para la jornada. Su enfoque principal está en aquellos ejemplares que, según su visión, podrían ser determinantes para la jugada del 5y6 nacional, una de las apuestas más esperadas por la afición.

Para dar inicio a su jornada laborar del domingo hay que ubicarse en la segunda carrera con la yegua Miss Coco.

- La yegua mantiene condiciones impecables en sus ejercicios matutinos. Pese a los percances sufridos en su salida previa, recibo nuevamente la confianza para conducirla. El trayecto de 1.400 metros favorece su estilo de competencia; la estrategia consiste en accionar detrás de la velocidad para ejecutar una atropellada eficaz en los tramos finales.

Luego nos vamos a la primera del loto hípico donde conduce a la yegua Elorza Princess del trainer Rubén Lanz.

- Esta yegua destaca por su notable regularidad, con figuraciones constantes en la pizarra. Tras su compromiso previo en 1.400 metros, el ajuste a la distancia de 1.200 metros favorece su capacidad de cierre. El planteamiento estratégico consiste en accionar de menor a mayor para capitalizar su potente remate en los tramos finales.

Primera válida del juego del 5y6 nacional tienes el compromiso con otro ejemplar del entrenador Cesar Pérez, llamado Papa Stefano.

-Este ejemplar en este lote ha demostrado que es un caballo que es superior a este lote y ahora el tiro de 1.300 metros le va favorecer mucho ya que lo corre excelente. Su ajuste fue impresionante y el mío en los últimos metros hará efectiva su atropellada para decidir esta prueba.

Nuevamente en el lomo del ejemplar Qualitat pero en esta ocasión en recorrido de 1,200 metros de la tercera válida.

-Este caballo lo conozco a la perfección, tenemos varios segundos e incluso lo he ganado. A pesar de que el tiro es un poco incomodo, pienso que podemos salir a buscar la carrera.

Qualitat se encuentra bien, bastante fogoso y esperamos que en los metros finales decida la carrera.

Debutante: La Rinconada 5y6 nacional Carreras R13

Muchas expectativas hay con relación al importado Emperifollado que debuta en la quinta válida. ¿Qué nos puedes decir?

- Este ejemplar norteamericano de tres años debuta con altas expectativas. Su desempeño en cada ejercicio confirma su enorme potencial pistero. Aunque aún posee margen de evolución, su condición actual le permite decidir la carrera desde el primer salto. Por su imponente físico y un pedigree de lujo, este purasangre nació para el éxito y esperamos un estreno en plenitud de condiciones.

Cierras tu jornada laboral con la yegua Bienmesabe que participa en la carrera de los acumulados.

- Esta yegua destaca por su notable regularidad, a pesar de una ligera desmejoría en sus compromisos previos. Para este domingo, las expectativas en torno a su desempeño son altas; confiamos en una evolución considerable que le permita recuperar su mejor nivel competitivo.