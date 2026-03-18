Luis Peraza lanza su alerta para la R13: Tenemos la sorpresa y la línea de la jornada en La Rinconada

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El entrenador Luis Peraza encara la decimotercera reunión del año en el Hipódromo La Rinconada con un optimismo desbordante. Con una flota de cinco compromisos para la jornada dominical, el preparador confía en la efectividad de sus piezas para visitar el recinto de ganadores en la arena de Coche.

Entrevista ganadora: La Rinconada R13 Carreras Domingo

Peraza, reconocido por su precisión técnica en el entrenamiento, realizó un análisis exhaustivo de sus presentados. El profesional hizo especial énfasis en dos ejemplares que, a su juicio, definirán la suerte de los apostadores en la reunión 13 a realizarse este domingo.

Trainer cinco nuevas cartas que debe ensillar en esta nueva reunión de carreras, la primera de ella es Chateau Lafite que reaparece luego de 65 días de inactividad.

-Este ejemplar pasa a mis manos nuevamente, lo conozco a la perfección y lo ha hecho muy bien en sus trabajos. No lo dejen fuera de las combinaciones a este ejemplar, miren que me gusta mucho para sorprender este fin de semana.

Acto seguido, la yegua Mi Goajira Adorada que viene de ganar es parte de la nómina de la sexta carrera.

-Sí, ella ca subida de lote. Viene de hacerlo bien, ganó y este domingo vuelve a correr contra las mismas yeguas y de seguro se va defender, no la dejen fuera de sus combinaciones que puede sorprender nuevamente.

Primera válida, el caballo Rio Manso ahora con el implemento guayos en recorrido de 1.300 metros.

- Este ejemplar estrena un implemento para optimizar su desempeño, tras presentar algunas dificultades en sus salidas previas. Su estado actual es impecable gracias a una labor conjunta entre el equipo de cuadra y su jinete. Confiamos en que esta decisión técnica permita una evolución notable en su rendimiento para este compromiso.

En la tercera válida primera vez en su cuadra, se dará de la partida el ejemplar importado Rozagante.

- Este ejemplar representa una espera de más de un mes tras una preparación minuciosa. La labor en pista garantiza una condición óptima para este compromiso. Sugerimos su inclusión obligatoria en todas las combinaciones, pues defiende la etiqueta de línea para toda nuestra fanaticada y fieles seguidores.

Potras: 5y6 nacional La Rinconada Datos Hípicos

Y por último en carrera para yeguas nacionales e importadas debutantes o no ganadoras debe ensilla a la tresañera, Flecha Veloz.

-Sí, ella va a debutar. Vamos a ver como lo hace y pensamos que debe correr bien porque así lo indican sus trabajos previos realizados.