Reaparece luego de 182 días, yegua que fue dada como favorita en las no válidas en su debut

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El hipódromo La Rinconada tiene este domingo 22 de marzo la realización de la semana 13 del primer meeting de la temporada 2026 con una agenda de 12 competencias a partir de las 1.25 de la tarde con la presencia del juego del 5y6 nacional a partir de la séptima carrera de la programación dominical.

La Rinconada: Reaparece yegua que fue favorita en las no válidas en su debut

En la segunda carrera de la tarde dominical caraqueña se correrá a partir de las 1:50 de la tarde y ha sido reservada para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, que son debutantes o no ganadoras en una distancia de 1.400 metros y tiene una nómina de nueve hembras a competir en la misma.

En dicha prueba, con la gualdrapa número nueve ha sido inscrita la yegua chilena Eliafrancis, bajo la monta del jockey profesional Francisco Quevedo y estrena cuadra con el entrenador Jorge Salvador para el Stud Doña Esther / Alabama.

La cuatroañera es un producto del semental Alfonso en Rene’s Kisses por Indian Charlie, la cual solo ha corrido una vez en el país y fue el pasado 21 de septiembre del 2025, donde llegó sexta de Jenifer Daniela.

El jockey en ese momento de la prueba, el profesional Jaime Lugo indicó a los comisarios de pista que la yegua al momento de la partida tuvo tropiezos y en los 200 metros finales venía cansada, se dio a conocer en las resoluciones finales de la jornada de ese día según el INH.

La zaina viene de trabajar en la pista del óvalo de Coche el pasado 14 de marzo en pelo con el mismo Francisco Quevedo con parciales de 33 /47 /59.1 / 71,2 (1000) 83,3 /2p / 96,2 / 4P / 111,2 / contenida y muy bien. DDLR / A ½ c / de Hollywood / remate de 12,1 / dio a conocer la División de Tomatiempos del INH