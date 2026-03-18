Confianza total en el sillín: Johan Aranguren revela sus dos mejores opciones el domingo en La Rinconada

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La jornada número 13 de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada presenta un escenario de alta competitividad para los profesionales del sillín. Johan Aranguren, látigo de reconocida trayectoria y precisión en la conducción de purasangres, analizó sus montas para este domingo 22 de marzo con un optimismo evidente.

Victoria: La Rinconada Datos Hípicos Entrevista

El jinete aseguró que la totalidad de sus compromisos mantienen una condición física óptima para decidir en cada competencia.

Tras la culminación de los ajustes matutinos en la pista principal de Coche, Aranguren ofreció impresiones sobre el desempeño de sus conducidos. El profesional enfatizó que, si bien todos sus ejemplares atraviesan un momento de forma envidiable, existen dos piezas específicas en su programación diaria que sobresalen por encima del resto debido a sus recientes ejercicios y su condición.

Comienzas tus labores desde la quinta carrera con el importado Khoolzan en recorrido de 1.300 metros.

-Este caballo reapareció en una extraordinaria carrera al llegar segundo a solo medio cuerpo del ejemplar Mahomes. Para esta oportunidad el caballo anda espectacular y me gusta con características de fija.

Segunda válida del juego del 5y6 y repites en el lomo del ejemplar Feedstock.

- El ejemplar luce condiciones espectaculares en pista. Tras una actuación sobresaliente en su compromiso previo, donde superó un tropiezo inicial, el purasangre mantiene un estado físico óptimo. Extiendo mi gratitud hacia su propietario y hacia el maestro Antonio Bellardi por otorgarme esta nueva oportunidad. Por su forma actual, este competidor defiende la etiqueta de línea para toda la afición.

Luego de 210 días sin correr, regresa a la pista la tordilla Tres Rosas. ¿Qué nos puedes comentar de esta cuarta válida?

-Sí, ella reaparece y anda en optimas condiciones. A la hora de sellar deben incluirlas en sus combinaciones.

Johan Aranguren: Fijos Reunión 13 La Rinconada

Quinta válida carrera de muchos datos Johan y tu tiene el compromiso con el importado More Than Galileo.

-Este ejemplar tuvo un debut espectacular al llegar tercero, para esta oportunidad el caballo anda muy bien y por nada del mundo lo dejen fuera de sus combinaciones.

Cierras en la carrera de los acumulados sobre el lomo de la importada Lady Monique en yunta con el entrenador José Rafael Rojas.

-Esta yegua tiene bastante trabajos, de verdad anda bastante bien. Muy agradecido con el entrenador José Rafael Rojas que también reaparece en el hipódromo La Rinconada, ella anda espectacular y considero que va decidir en esta carrera de los acumulados.

Aprovecho de invitar a toda la fanaticada hípica a que asistan al hipódromo La Rinconada, de verdad que está en óptimas condiciones y no olviden sellar el juego del 5y6.