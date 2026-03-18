Yoelbis González al acecho del líder con una monta de extremo a extremo en el 5y6 de La Rinconada

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El primer meeting de competencias en el Hipódromo La Rinconada entra en su fase decisiva. Jinetes y preparadores concentran sus esfuerzos en un cierre de trimestre que promete emociones de alto nivel. Para cumplir con esta meta, el óvalo de Coche presenta una cartelera de 12 competencias este domingo 22 de marzo, fecha clave para quienes aspiran a los honores del corte estadístico.

La Rinconada: Entrevista R13 Jinete 5y6 nacional

La lucha por el liderato de los jinetes acapara la atención del gremio. Yoelbis González, joven figura oriunda de La Guaira, ocupa actualmente la segunda posición de la tabla. El látigo mantiene un empate con varios colegas, pero la distancia que lo separa de Robert Capriles es de apenas un triunfo. Esta mínima diferencia convierte la jornada dominical en un escenario propicio para un asalto al primer lugar.

González asume el compromiso con una agenda cargada de trabajo. El guaireño firmó un total de ocho montas para la reunión número 13 del año. No obstante, el foco de la jornada se posa sobre sus compromisos en el 5y6 nacional, el juego de azar predilecto de la afición venezolana, donde el jinete contará con oportunidades valiosas para sumar victorias.

En la primera válida tiene el compromiso con el ejemplar de cuatro años, Katire que hace su estreno en recorrido de 1.300 metros.

-Este es un caballo que a pesar de que va a su estreno, tiene una muy buena calidad corredora. Tanto el entrenador y mi persona estamos seguro que este ejemplar va hacer muy buena actuación a pesar de no estar al 100% de verdad estamos seguros que dará lo mejor de él.

Acto seguido tienes el compromiso con el ejemplar Barbarroja en yunta con Ramón García Mosquera.

-Este caballo su última actuación lamentablemente no fue del todo buena. En esta ocasión una buena distancia y el lote es un poco flojo, nos da mucha oportunidad de lograr una victoria con él.

De punta a punta: Caballo La Rinconada Victoria Jinete

Tercera válida, otro ejemplar con mucha opción como lo es St. Germain. ¿Qué nos puedes decir?

-Este caballo todas sus actuaciones en general han sido bastante buenas, él es muy rendidor. De verdad que anda muy bien en cancha y esperamos que la carrera se presente un poco suave en velocidad y nosotros salgamos a la vanguardia con comodidad con la misión de venirnos de tiro a tiro.