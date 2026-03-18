Wladimir Sánchez: Afinamos detalles y este caballo tiene clase para tumbar el 5y6 en La Rinconada

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El preparador Wladimir Sánchez encara la reunión número 13 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada con un optimismo fundamentado en el trabajo de cuadra. Tras una semana de ajustes técnicos, el profesional del entrenamiento confía en la capacidad de sus presentados para destacar en la jornada dominical.

La Rinconada: Meridiano Web Datos Hípicos

Sánchez, quien mantiene una racha de condiciones óptimas en su caballeriza, resaltó la evolución de sus tres compromisos para esta semana. El entrenador hizo especial énfasis en un ejemplar que, según su análisis, posee la calidad necesaria para comprometer la estabilidad de los cuadros del 5y6 nacional.

El primer ejemplar a ensillar se trata de Mufasa que viene de ganar en su más reciente y repites la monta Yoelbis González.

-Este ejemplar debuta en el lote de ganadores de dos tras una victoria contundente en su salida previa. El purasangre mantiene una condición física superior a la exhibida el día de su foto y luce totalmente recuperado para este nuevo desafío.

Luego en el 5y6 nacional, en la primera válida por el puesto de pista uno se dará de la partida Silvery Speed.

-Este caballo está saboreando el triunfo, creo que es la velocidad franca de la carrera y así se los recomiendo. No lo dejen por fuera de sus combinaciones.

Sorpresa: La Rinconada Carrera 5y6 Nacional

En la tercera válida, ahora con la monta de Félix Velásquez ensillara al castaño Rafiki.

-De verdad yo esperaba una mejor carrera en su última, pero un pequeño error que cometí el ejemplar no me respondió como esperaba. Para esta semana las cosas van a ser diferente y deben incluirlo en sus combinaciones.