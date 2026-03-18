Samuel Yánez ante una jornada decisiva: Entérate de las cuatro piezas que lo llevarán al triunfo en la R13

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La jornada de ajustes de este miércoles 18 de marzo resultó todo un éxito en el hipódromo La Rinconada. Los purasangres exhibieron condiciones óptimas sobre la pista, bajo la mirada atenta de jinetes y entrenadores, quienes afinaron cada detalle estratégico.

Este despliegue de condiciones físicas y tácticas tiene un objetivo claro: la reunión número 13 de la temporada. Este domingo 23 de marzo, el óvalo caraqueño una vez más se convertirá en el escenario principal del hipismo nacional, con una cartelera de 12 carreras que prometerá emociones de principio a fin y donde cada profesional buscará consolidar su efectividad en el triunfo.

Uno de los protagonistas para esta jornada dominical es el joven jinete aprendiz Samuel Yánez quien estuvo presente en la actividad en la arena caraqueña y aprovechó su tiempo de descanso para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web a fin de conocer las condiciones físicas de sus cuatro montas.

Entrevista en vivo: Samuel Yánez montas R13 en La Rinconada

Samuel, un saludo para ti y estamos agradecido por entrevistarte. Un total de cuatro compromisos tendrás para la décima tercera reunión y lo iniciarás en la segunda de la cartelera con la yegua Gran Feronia.

-La yegua anda en excelente en cancha. Tiene buenas figuraciones y consideramos que es la fuerte rival para esta competencia.

Para la sexta del ciclo no válido con la monta de la pupila de Jesús Romero Rojas: Reina de Vela que corre seguido.

-Esta yegua en su anterior carrera se cargó un poco hacia afuera y tuvimos unos percances en la partida. Sin embargo, la yegua paso a paso se fue recuperando y logró un excelente final. Consideramos que, de tener un buen brinco, Reina de Vela será fuerte en la carrera.

Compromisos para la R04: La Rinconada

Samuel nos vamos para el 5y6 dominical y en esta ocasión en la segunda válida montarás al ejemplar El Gran Solinero.

-Si, nuevamente me dan la oportunidad de conducirlo. El ejemplar va a mejorar mucho para esta competencia, y con el factor suerte lograremos la victoria.

Para finalizar tus compromisos lo harás con la monta de la importada Dwtn Maddie Brown (GB) del trainer Gabriel Márquez en la quinta válida para el 5y6.

-Efectivamente, el entrenador Gabriel Márquez me da la oportunidad de conducir a su yegua. El día de hoy (miércoles) pude apreciar que la yegua anda excelente en cancha. me Un caballo que anda excelente. Hoy, en la mañana lo llevé hasta el aparato y luce espectacular. Consideramos que esta yegua lo, hará espectacular el día domingo y con el factor suerte conseguiremos el triunfo con Dwtn Maddie Brown.