Jesús Romero Rojas confía en su "línea" para ganar en el 5y6 de La Rinconada

La temporada hípica 2026 continúa este domingo 15 de marzo con una atractiva programación de 13 carreras. La jornada inicia a la 1:00 p.m. en el marco de la reunión número 12 del primer meeting del año. La cartelera destaca por la disputa de cuatro clásicos de grado en las pruebas no válidas: el Eduardo Larrazábal (GIII), el Socopó (GIII), el Gustavo J. Sanabria (GII) y el José María Vargas (GII).

La Rinconada: Jesús Romero Rojas confía en Prioritise para ganar

El equipo de Meridiano.net visitó las instalaciones de La Rinconada este jueves para conversar con el preparador Jesús Romero Rojas. El profesional tendrá una tarde activa con cinco ejemplares en cuatro competencias diferentes.

La participación de Romero Rojas inicia con la yegua Prioritise en la octava carrera, punto de partida del 5y6 nacional. La pupila contará con la monta del jockey profesional José Gilberto Hernández. Sobre sus opciones, el entrenador fue enfático: “Ella escoltó al ganador en su anterior compromiso. Su jinete repite el compromiso y la conoce a la perfección; tengo la expectativa de lograr el triunfo con esta yegua”.

Para la novena carrera del programa, el entrenador presenta una dupla con altas pretensiones: Brother Will y Dumpling. Ambos ejemplares consiguieron la victoria en sus presentaciones previas. "Aunque suben de lote, los dos atraviesan una excelente condición física y daremos la pelea en la llegada", afirmó Romero.

En la undécima competencia, el establo estará representado por Reina de Vela, una yegua de rendimiento consistente. Finalmente, para la última válida del domingo, el entrenador confía en la evolución de Aclamado. El ejemplar finalizó en el quinto puesto recientemente y, según palabras de su preparador, "muestra una notable mejoría en sus entrenamientos, por lo que esperamos decidir la carrera con él".