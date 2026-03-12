Aficionado hípico: Anuncian un retiro para el ciclo no válido de la R12 y entérate de qué ejemplar se trata

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 15 de marzo, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de 13 carreras correspondiente a la duodécima reunión del primer meeting de la temporada 2026, que incluyen cuatros cotejos selectivos, mientras que el popular juego del 5y6 Nacional se activará en la octava carrera.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer este jueves 12 de marzo la información de otro ejemplar que se encontraba inscrito en una de las competencias para el ciclo no válido de la reunión dominical.

Pompeyo es el castaño que participaba en la segunda del programa reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

Era montado por el jinete profesional Jonathan Nava y presentado por Henry Trujillo para los colores del Stud Giovanni Pantaleon.

Asimismo, el nacido y criado en el Haras Paumar reaparecía a la pista luego de 49 días sin correr desde que llegó de undécima posición en su última actuación del día 08 de febrero, conducido por Mike Romero Quintero a 19 cuerpos del ganador Baco.

Mediante la información del INH publicada este jueves 12 de marzo, Pompeyo quedó retirado por Claudicación miembro anterior derecho. Con este retiro del presentado por Trujillo se suma al retiro de Bella Catira y Ekati King (USA).