Cambio de planes en el Clásico Eduardo Larrazábal (GIII): Una de las yeguas quedó retirada

La duodécima reunión se presenta este domingo 15 de marzo en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una cartelera de 13 competencias con cuatro pruebas selectivas, mientras que el atractivo 5y6 nacional arrancará a la altura de la octava carrera.

Yegua: Retiro Clásico R12 La Rinconada Datos hípicos

En horas de la mañana de este jueves 12 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de una yegua que no participará en uno de los clásicos del calendario hípico.

Se trata de Bella Catira (número 7) que estaba inscrita para participar en la tercera carrera que es la edición 32 del Clásico Eduardo Larrazábal (GIII), en distancia de 1.200 metros. Era montada por el excelso jinete profesional Jean Carlos Rodríguez conocido como el “Yankee” y estaba presentada por Oscar Manuel González.

A su vez, el pupilo del Stud MariaLuisa venía de llegar segunda en su última actuación pública del día 22 de febrero a 4 1/2 cuerpos de la ganadora importada Fleet Street (USA).

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo jueves 12 de marzo, Bella Catira quedó retirado por Traumatismo Mandibular.