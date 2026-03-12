Clásico Mundial: Maikel García fue una verdadera regadera contra los brazos dominicanos

Suscríbete a nuestros canales

El liderato del Grupo D se le escapó a Venezuela en la noche de este miércoles, ya que cayeron por 7 a 5 frente a República Dominicana. Pero a pesar del marcador adverso, el combinado venezolano tuvo un bate inspirado y que comienza a hacerse notar en este Clásico Mundial 2026, el de Maikel García.

La regadera fue Maikel

Si dejamos a un lado la fuerza explosiva de los bates quisqueyanos, otro de los puntos notables del equipo fue su pitcheo, capaz de dominar a casi todos los bates venezolanos. Sin embargo, la única excepción a esa regla fue el Barrendero que finalizó de 4-4 con una impulsada, dos anotadas y una boleto.

En el primer inning marcó diferencias tras disparar un sencillo, el cual le sirvió para que minutos más tarde pisara el home tras un hit de Willson Contreras. De esa manera rompió el cero para Venezuela.

En la tercera entrada, Maikel García volvió a la carga y se hizo notar por partida doble. Primero, pegó un doble por los lados del jardín central para remolcar a Ronald Acuña Jr.; y luego, un doblete de Luis Arráez le permitió anotar la tercera rayita para el equipo.

Tanto en el quinto como en el séptimo conectó otros sencillos, aunque no llevaron a nada productivo. Ya en el noveno, negoció una base por bolas y quedó a pocos metros del home con la que hubiese sido la hipotética sexta anotación de la selección venezolana.