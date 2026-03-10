El Clásico Larrazábal: Una cita con la historia, el recuerdo de Winton y los récords de César Cachazo

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana rinde tributo este domingo a una de las figuras más influyentes de su historia con la disputa de la trigésimo segunda edición de una prueba que evoca excelencia y tradición. El evento honra la memoria de Eduardo Larrazábal Eduardo, nacido el 24 de noviembre de 1928, quien destacó como médico veterinario, criador y propietario de purasangres legendarios, entre los cuales brilla con luz propia el multicampeón Winton, ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar en 1986.

Larrazábal Eduardo, quien también ejerció la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos, dejó un legado imborrable hasta su trágico fallecimiento el 4 de octubre de 1993. Su visión transformó la industria del turf en el país y consolidó estándares de cría que aún hoy sirven de referencia para las nuevas generaciones de profesionales.

Evolución de una selectiva emblemática: La Rinconada

A lo largo de sus 32 ediciones, esta competencia ha sido testigo de múltiples cambios que reflejan la versatilidad del espectáculo en la arena de Coche. La distancia ha transitado por diversos recorridos: desde los alientos de 2.000 y 1.800 metros, hasta la milla (1.600 metros) y la actual configuración de 1.200 metros. Bajo este formato de velocidad, vigente desde 2022, la marca a batir es el registro de 71 segundos exactos, el mejor tiempo cronometrado hasta la fecha en el trayecto corto.

Los dueños de la estadística

La historia de este clásico cuenta con nombres propios que dominan los libros de récords. En el renglón del entrenamiento, César Cachazo se mantiene en la cima con cuatro laureles, gracias a las actuaciones de:

Colonial (1994)

Magic Princess (1995)

Yagualera (1998)

La Hucha (2006)

Por su parte, el jinete zuliano Santiago González iguala la gesta con cuatro visitas al recinto de ganadores. El "Ciclón" impuso su calidad sobre los lomos de India Bonita (2002), Destreza (2005), La Hucha (2006) e Ibiza (2009).

El desafío de las importadas en 2026

La edición de este año presenta un matiz histórico sin precedentes. La nómina incluye a cuatro yeguas importadas con opciones claras al triunfo. El interés radica en la posibilidad de que una de estas competidoras rompa la hegemonía local y se convierta en el primer ejemplar no nacido en Venezuela en obtener la victoria en esta prestigiosa selectiva.

Récords Históricos de la Prueba

Categoría Nombre Ediciones Entrenador Líder César Cachazo 4 victorias Jinete Líder Santiago González 4 victorias Récord Distancia (1.200m) 71.0 segundos Vigente desde 2022

La expectativa crece en las tribunas de La Rinconada ante la posibilidad de presenciar un hito histórico este domingo, en una carrera que combina el recuerdo de un prócer del hipismo con la adrenalina de los mejores velocistas de la actualidad.