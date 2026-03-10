Un campeón de la velocidad pone fin a 154 días de inactividad en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se prepara para una jornada de alto impacto este próximo domingo. La decimosegunda fecha del primer ciclo de reuniones del año presenta una cartelera de trece competencias que iniciarán a la 1:00 de la tarde. El programa destaca por la inclusión de cuatro eventos clásicos que prometen concentrar la atención de la afición hípica nacional.

El Clásico Socopo: El plato fuerte de la velocidad: La Rinconada

La quinta carrera del orden oficial marcará la disputa de la trigésimo segunda edición del Clásico "Socopo" (Grado III). Esta competencia de carácter especial convoca a ejemplares de cuatro y más años, tanto nacionales como importados, sobre un trayecto de 1.200 metros. El incentivo económico es uno de los atractivos principales, pues cuenta con una premiación adicional de 130.000 dólares.

El retorno de un campeón: Parrillero vuelve a la acción

Uno de los nombres que genera mayor expectativa en la nómina es Parrillero. El pupilo de Jefferson Rivas regresa al óvalo de Coche tras una inactividad de 154 días. Para este compromiso, el ejemplar cargará un hándicap de 54 kilos y contará con los servicios del jinete Robert Capriles. Esta alianza entre profesional y preparador representa el primer esfuerzo conjunto de la dupla en lo que va de temporada.

El historial reciente del hijo de Pedro Caimán en Mama Chinca arroja datos contrastantes que los analistas evalúan con lupa:

Última actuación: El 12 de octubre de 2025 finalizó en el séptimo puesto del Clásico "Virgilio Decán", a 15 cuerpos del ganador Ekati King.

Mayor logro: El 24 de agosto del mismo año, el defensor del Stud "VyV" alcanzó la gloria en el Clásico de los Sprinters (Grado I), donde detuvo el cronómetro en 73.1 para los 1.200 metros.

Detalles del ejemplar

Origen Haras El Centauro Linaje Pedro Caimán en Mama Chinca (por King George) Último triunfo Clásico de los Sprinters (GI) Tiempo de inactividad 154 días Campaña 17-6

La condición física del ejemplar nacido en el Haras El Centauro es la gran interrogante de la tarde. A pesar de su prolongada ausencia, su capacidad pistera demostrada en distancias cortas lo mantiene como un rival de cuidado en una prueba que no permite errores tácticos.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos Reaparece 154 días

Feb 28 J. A. Rivero E/P 15,4 30,2 42,3 55,1 (800) 67,3 2p 81,3/98// super cómodo/ remate de 12,3.

Mar 07 J. A. Rivero E/S 13,4 26,4 40,2 52,4 (800) 65,2 2P 77,4 4P 91,1/105,4// 2V, sin hacerle nada fenómeno con remate de 12,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.