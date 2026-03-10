El Barcelona recibe buenas noticias sobre el Spotify Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la agitación mediática por las declaraciones cruzadas desde Madrid, el FC Barcelona ha recibido la noticia más esperada para su patrimonio y su economía.

El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado este miércoles la licencia de primera ocupación, permitiendo que el nuevo Spotify Camp Nou aumente significativamente su capacidad de aforo.

Esta autorización administrativa marca el final de la fase 1c de la ambiciosa remodelación del feudo blaugrana, ubicado en el barrio de Les Corts.

Salto de 17.000 asientos

Hasta la fecha, el club contaba con un permiso provisional para un aforo de aproximadamente 45.000 espectadores. Con esta nueva resolución confirmada por el consistorio a la Agencia EFE, el club da un paso de gigante en su retorno a casa.

En total contarán con un aforo de 62.000 espectadores, unos 17.000 nuevos asientos disponibles respecto a la fase anterior. La licencia de primera ocupación es el trámite legal indispensable para que el público pueda hacer uso de las nuevas zonas construidas con total seguridad.

Continúa la remodelación

Aunque las obras del anillo superior y la cubierta continúan según lo previsto, este permiso habilita la utilización de una estructura mucho más robusta que la disponible en los últimos meses.

La aprobación de la fase 1c supone un hito en el calendario de ejecución, permitiendo que el Spotify Camp Nou recupere parte de su imponente atmósfera mientras finalizan las etapas restantes del proyecto.

Con esta noticia, la directiva azulgrana logra un balón de oxígeno institucional, centrando la atención en el progreso de las infraestructuras mientras el equipo se prepara para los retos deportivos de la temporada en un escenario cada vez más cercano a su capacidad definitiva.