Llegó el momento: Mucho ojo en la quinta válida porque hay una yegua que retorna tras 112 días y buscaría la gloria

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 15 de marzo de 2026 para celebrar la reunión número 12 de la temporada. La jornada contará con una cartelera de 13 competencias, entre las cuales destacan cuatro eventos de grado: los clásicos Socopó (GIII), Eduardo Larrazábal (GIII), José María Vargas (GII) y Gustavo J. Sanabria (GII).

El 5y6 Nacional, pasatiempo predilecto de la afición venezolana, alcanzó su quinta semana con cifras históricas al registrar una recaudación récord de 359.259.760,00 bolívares el pasado domingo 08 de marzo.

Súper Explosiva: Yegua 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En este marco de la programación del día domingo 15 de marzo, la duodécima competencia, quinta válida recibirá a yeguas de cinco y más años, debutantes o no ganadores en un trayecto de 1.400 metros más una premiación especial adicional de 25.350 dólares.

En dicha prueba destaca Súper Explosiva, castaña del Stud M.M. que reaparece después de 112 días sin correr. La yegua, que partirá por el puesto seis con la monta de Reniel Rondón, bajo la tutela de Henry Trujillo, posee un historial de 16 salidas sin victorias.

Su última actuación del día 23 de noviembre, en la segunda válida para el juego de las mayorías de la reunión número 45 finalizó octava a 21 cuerpos de la victoriosa Vienna Dinamita.

Ejercicios Previos: La Rinconada Carreras

El 21 de febrero, la nacida y criada en el Haras Agua Miel registró 38.2 para 600 metros, en pelo, movida, con remate de 12.2, mientras que su más reciente fue el pasado día sábado 07 de marzo, registró 39.1 para el mismo trayecto de 600 metros, en pelo, movida con remate de 12.3.