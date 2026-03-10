La Vinotinto Sub-17 ya conoce sus rivales para el Sudamericano 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 ya conoce su destino tras el sorteo oficial realizado este martes. El combinado dirigido por Jhonny Ferreira ha quedado encuadrado en el Grupo B del Sudamericano que se disputará en Paraguay, una zona de altísima exigencia que pondrá a prueba el proceso de reestructuración de las categorías base de la FVF.

El torneo continental iniciará el próximo viernes 3 de abril, y la selección nacional deberá medirse ante las potencias de la región para avanzar en el certamen: Brasil, Argentina, Bolivia y Perú.

La Conmebol ofrecerá siete cupos directos al Mundial de la categoría (Qatar 2026), bajo el nuevo formato de torneos anuales.

Ciclo bajo la lupa

Pese a la jerarquía de los rivales, la mayor preocupación para el entorno de la selección es el presente futbolístico del equipo. Bajo el mando de Jhonny Ferreira, "los chamos" aún no han logrado encontrar su mejor versión ni la regularidad necesaria en el juego.

Las estadísticas en el proceso de preparación son un reflejo de este momento de transición. Nueve derrotas, tres victorias y tres empates es el balance de Venezuela con el ex técnico de Monagas SC.

El objetivo es ajustar las piezas defensivas y potenciar la generación de juego antes del debut, considerando que en este grupo el margen de error contra Brasil y Argentina es prácticamente inexistente.

El camino a la clasificación

Con siete plazas disponibles para el Mundial, Venezuela tiene una oportunidad histórica de clasificar incluso si no alcanza las instancias finales, pero para ello deberá, como mínimo, superar a Bolivia y Perú en su grupo para avanzar de fase y pelear por uno de los boletos.

El cuerpo técnico de Ferreira tiene menos de un mes para dar con la tecla y revertir la racha negativa que arrastra la categoría en sus torneos de preparación.