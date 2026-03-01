Gol y victoria clave para la legión Vinotinto en Ucrania

Suscríbete a nuestros canales

El extremo venezolano Gleiker Mendoza sigue consolidándose como una de las figuras más rentables del FC Kryvbas Kryvyi Rih.

Este fin de semana, el atacante de 24 años volvió a ser protagonista en la sólida victoria de su equipo por 3-1 ante el Zorya Lugansk, manteniendo viva la ilusión europea del conjunto dirigido por Patrick van Leeuwen.

Mendoza brilla en Ucrania

Con este nuevo tanto, Gleiker Mendoza confirma que está atravesando el mejor momento de su carrera en el "Viejo Continente". Sus estadísticas en la presente temporada de la Premier League de Ucrania son el reflejo de un jugador determinante.

Hasta el momento, registra seis goles y nueve asistencias en 19 partidos disputados entre todas las competiciones (Liga y Copa de Ucrania). De esta forma, ha influido en 15 anotaciones de su equipo, convirtiéndose en el socio ideal de todo el frente de ataque.

Cabe destacar, que en la parte final del encuentro tuvo que ser sustituido por diversas molestias en su codo. Se esperan las pruebas médicas para confirmar la gravedad y su tiempo de baja.

Presencia Vinotinto

El Kryvbas FC se ha convertido en un bastión de talento criollo, y el partido ante el Zorya no fue la excepción. La influencia de la Vinotinto se sintió en todas las líneas. Nombres como Andrusw Araujo y Carlos Rojas, mostraron buena solidez defensiva.

Mientras que, el delantero centro Carlos Paraco, aportó la asistencia para empatar el partido y encaminar la posterior remontada.

Gracias a estos tres puntos, el Kryvbas escala hasta la quinta posición de la tabla general con 30 unidades. Actualmente, el equipo de los venezolanos se encuentra a solo seis puntos de los puestos de clasificación para la UEFA Conference League, siendo el principal objetivo en la institución.