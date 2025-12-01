¡Tremendo momento! Venezolanos brillan y luchan por meterse en Europa

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol ucraniano, un equipo se ha erigido como un notable foco de talento sudamericano, el Kryvbas Kryvyi Rih.

Este club se ha convertido en un auténtico bastión para los venezolanos, contando con una nutrida representación criolla que, lejos de ser meros complementos, son piezas fundamentales en el ambicioso proyecto del equipo.

Con cinco criollos en sus filas, el Kryvbas está realizando una temporada más que positiva, posicionándose actualmente en el quinto lugar de la Liga Premier de Ucrania con 22 unidades, a una distancia de cinco puntos de los puestos que otorgan cupos para la UEFA Conference League (2º y 3º lugar).

Los líderes criollos del Kryvbas

Tres nombres destacan con luz propia por su impacto directo en el esquema del equipo y en el engranaje ofensivo:

Gleiker Mendoza

El extremo de 23 años se ha consolidado como el referente ofensivo indiscutible del Kryvbas. Sus números hablan por sí solos y lo colocan como uno de los jugadores más determinantes de la liga en su posición. Suma cinco goles y nueve asistencias en lo que va de curso.

Carlos Paraco

El joven delantero demuestra que la juventud no está reñida con la eficacia. Su rendimiento lo ha afianzado en el frente de ataque, registrado cuatro goles y dos asistencias en la temporada.

Andrusw Araujo

A pesar de su corta edad, el mediocampista ha demostrado ser una pieza de confianza inamovible en el esquema táctico del equipo. Hasta el momento, ha sido titular en todos los partidos en los que ha estado disponible, subrayando su importancia en el equilibrio de la medular.

Los nombres pendientes

Si bien el núcleo principal brilla, la cuota venezolana se completa con otros dos jugadores que aún buscan consolidarse en el primer equipo:

Carlos Rojas: El defensor no ha gozado de mucha participación, pero representa una alternativa de profundidad en la zaga.

Maiken González: Con más minutos en la categoría Sub-19, espera su oportunidad para demostrar su potencial y dar el salto definitivo al once principal.

La directiva del Kryvbas Kryvyi Rih ha apostado por la juventud y el potencial de los criollos, y estos están respondiendo con rendimiento sobresaliente y una alta producción ofensiva.