Talento Vinotinto sufre esta fuerte lesión en la UEFA Conference League

La noche europea se tornó dramática para el AEK Larnaca y la selección venezolana. El extremo criollo, Yerson Chacón, tuvo que abandonar el terreno de juego ante el Crystal Palace, en el marco de la segunda jornada de la UEFA Conference League, debido a una lesión que ha encendido todas las alarmas.

El incidente ocurrió prematuramente, al minuto 12 del encuentro. Tras una disputa con un rival, Chacón cayó al césped con evidentes gestos de dolor en su rodilla. Las asistencias médicas ingresaron de inmediato y, ante la imposibilidad del jugador de apoyar la pierna, tuvo que ser retirado del campo en camilla.

Preocupación por su ligamento cruzado

Si bien el AEK Larnaca no ha emitido un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión, las imágenes vistas en la retransmisión no resultan nada alentadoras y han generado gran preocupación en el entorno del club y la afición venezolana.

Los primeros reportes de la lesión sugieren el peor de los escenarios para un futbolista: una posible afectación del ligamento cruzado. Una lesión de este tipo implicaría un largo periodo de recuperación, dejándolo fuera de las canchas por varios meses.

Nuevo obstáculo para el Vinotinto

Esta lesión llega en un momento inoportuno para Yerson Chacón, quien ya había tenido que lidiar con problemas físicos al inicio de la campaña.

Recientemente, el extremo se había recuperado satisfactoriamente de una conmoción cerebral que lo mantuvo al margen de varios encuentros. Justo cuando recuperaba su ritmo y protagonismo, este nuevo problema de rodilla amenaza con frenar en seco su excelente rendimiento.

Pieza clave en el AEK

La preocupación del AEK Larnaca está más que justificada. Yerson Chacón se ha consolidado como un jugador fundamental en el esquema del equipo chipriota.

Desde el inicio de la campaña, el habilidoso venezolano ha demostrado su capacidad para generar peligro y aportar en el ataque. Sus estadísticas así lo confirman: en 14 partidos disputados en la presente campaña, el extremo registra un impresionante balance de tres goles y tres asistencias.

El club espera con máxima cautela el resultado de las pruebas médicas a las que será sometido en las próximas horas, con la esperanza de que la lesión sea menos grave de lo que se teme inicialmente, permitiéndole un pronto regreso a los terrenos de juego.