¿Mensaje a Vizcarrondo? Joven venezolano destaca en la UEFA Conference League

Yerson Chacón ha comenzado con el pie derecho su participación en la fase de liga de la UEFA Conference League, siendo clave en la contundente victoria 4-0 de su equipo, el AEK Larnaca, sobre el AZ Alkmaar de Países Bajos.

El extremo venezolano fue uno de los protagonistas del partido disputado en Chipre. Jugó 84 minutos y se destacó como generador de juego ofensivo para la escuadra chipriota.

Positivo debut en la Conference

Su momento cumbre fue la asistencia que sirvió para el tercer gol del AEK Larnaca, rompiendo la defensa del AZ y contribuyendo a consolidar la goleada. Su entrega y aporte se vieron reflejados en una calificación final de 7.2 según el portal especializado "Sofascore".

Este desempeño tiene un significado especial, ya que marca su exitoso retorno a la actividad tras haber superado una fuerte lesión (conmoción) que lo alejó de las canchas por varios partidos.

El ex Deportivo Táchira consiguió un 88% de precisión en pases, seis pases claves, un regate completado y dos centros exitosos. Además, de ganar dos duelos defensivos y generar una ocasión clara.

Ausencia llamativa en la Vinotinto

La brillante actuación en la Conference League no es un hecho aislado. Yerson Chacón ya había demostrado su recuperación y estado de forma en su vuelta a la competición doméstica, donde anotó un golazo desde fuera del área en su partido de regreso.

Ahora, trasladar ese impacto positivo a la escena europea confirma que el jugador está recuperando su mejor nivel. En la presente temporada registra tres goles y tres asistencias en 12 partidos disputados.

A pesar de su gran momento, no fue tomado en cuenta por el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo para la más reciente convocatoria de la Vinotinto.

Sin embargo, mantener este ritmo de juego y seguir siendo decisivo en competiciones de alto nivel como la Conference es, sin dudas, el camino que debe seguir el joven venezolano para llamar la atención del cuerpo técnico y lograr un pronto llamado.