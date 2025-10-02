Fútbol Internacional

Mira la actuación de estos Vinotinto en la UEFA Europa League

En la presente temporada de la Europa League hay cuatro vinotintos en la fase de liga

Por

Carlos Mora
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 05:12 pm
Dos futbolistas venezolanos tuvieron acción en la segunda jornada de la UEFA Europa League, dejando actuaciones contrastantes en términos de resultados de equipo, pero mostrando contribuciones individuales importantes.

Sergio Córdova ingresó para asegurar la victoria de su club, mientras que Kervin "Tuti" Andrade fue de lo más destacado en una noche decepcionante para el suyo.

Sergio Córdova

En el caso de la "Pantera" sumó minutos de calidad en la victoria 2-0 del Young Boys sobre el FCSB. Su ingreso al campo ayudó a su equipo a mantener la ventaja y gestionar el partido.

Estadísticas de Córdova Detalle
Ingreso Minuto 62
Resultado del Partido Victoria 2-0 vs FCSB
Puntuación Sofascore 6.5
Ataque 2 tiros realizados
Pases 60% de precisión
Duelos 3 ganados
Defensa 1 despeje

Sergio Córdova, que entró en el segundo tiempo, mostró un impacto inmediato en el ataque con dos tiros realizados, buscando ampliar la diferencia en el marcador.

Además de su contribución ofensiva, se mostró participativo en otras facetas del juego, ganando tres duelos y realizando un despeje, lo que evidencia su compromiso en ambos lados de la cancha.

Kervin Andrade

Por su parte, el "Tuti" Andrade, fue titular y completó los 90 minutos con el Maccabi Tel-Aviv en su partido contra el Dinamo Zagreb. A pesar de que su equipo sufrió una derrota por 3-1, el joven talento criollo se destacó como una de las figuras individuales más comprometidas del encuentro.

Estadísticas de Andrade Detalle
Titularidad 93 minutos jugados
Resultado del Partido Derrota 3-1 vs Dinamo Zagreb
Puntuación Sofascore 6.3
Ataque 2 tiros realizados
Pases 68% de precisión
Duelos 3 ganados
Rendimiento Colectivo Nivel decepcionante del equipo

Aunque su esfuerzo individual se vio reflejado en una puntuación de 6.3 en Sofascore, la derrota colectiva de su equipo impidió que su buena actuación se tradujera en un resultado positivo.

Su entrega total y su titularidad constante lo consolidan como una pieza importante para el esquema de su club en esta competición.

