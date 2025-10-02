La Vinotinto le roba un jugador a esta selección de América

Suscríbete a nuestros canales

Pese a que se quedaron sin opciones de participar en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, la Vinotinto afrontará par de partidos amistosos en octubre contra las selecciones de Argentina y Belice.

Oswaldo Vizcarrondo, quien fue anunciado como seleccionador interino luego de la destitución de Fernando 'Bocha' Batista, realizó una convocatoria completamente renovada con el objetivo de comenzar el camino para el proceso eliminatoria que jugará el combinado nacional para la Copa del Mundo 2030.

Entre las nuevas caras en el último llamado de Venezuela destaca el nombre de Ángel Azuaje, un joven defensor central nacido en México, pero de padres venezolanos. El zaguero entró oficialmente en la órbita de la Vinotinto después de presentaciones notables en el fútbol mexicano con el Pumas, donde ha sido proyectado como una 'joya' mostrando seguridad y una gran calidad como defensor.

Ángel Azuaje es convocado por la Vinotinto

Aunque tiene nacionalidad mexicana, el defensor ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de ponerse la camiseta de la selección nacional por la relación que tiene con el país gracias a sus padres. Además de sus padres que son venezolanos, el joven jugador vivió en Venezuela 10 años.

Antes de destacar con el Pumas, el futbolista de 20 años fue inscrito en la academia de los Xolos de Tijuana, donde inicialmente trataron de colocarlo como delantero. Sin embargo, Azuaje se descantó como defensor y se estrenó como profesional en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el Pumas, logrando una regularidad con el equipo en el certamen local y también recibiendo minutos en la Copa de Campeones de Concacaf.

El central buscará dar ese primer salto como jugador de la Vinotinto en los próximos desafíos contra Argentina y Belice, compromisos pautados para el viernes 10 y martes 14 de octubre, respectivamente.