¿Cuál sería el primer once de Vizcarrondo en el recambio de la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

Oswaldo Vizcarrondo tendrá su primera gran oportunidad como seleccionador de la Absoluta Vinotinto. A pesar de ser interino, la Federación Venezolana de Fútbol confía en que pueda quedarte permanentemente como el líder del banquillo en el próximo proceso mundialista.

Sin embargo, el ex zaguero criollo deberá demostrar que tiene lo necesario para asumir dicho reto. La fecha FIFA de octubre será el primer reto, al enfrentar a Argentina y Belice en un par de amistosos.

Vizcarrondo realizó una convocatoria con mucha sangre joven y con jugadores que anhelaban un llamado de la selección. Por ello, y ante las múltiples variantes que pueden utilizarse, es el momento de analizar cuál podría ser el primer once del nuevo cuerpo técnico nacional.

¡El posible XI de Vizcarrondo vs Argentina!

Para el guardameta, la opción favorita sería José Contreras. Por experiencia y estado de forma, el portero del Barcelona SC Guayaquil defendería el arco Vinotinto contra Argentina.

En la defensa Jon Aramburu aparecería en el lateral derecho; Nahuel Ferraresi y Teo Quintero podrían ser la dupla de centrales (Carlos Vivas también tiene grandes posibilidades); mientras que en el lateral izquierdo Alessandro Milani sería una opción interesante.

Mediocampo creativo

En la Vinotinto Sub-17, "Vizca" ha utilizado un 4-4-2 o un 4-4-1-1. Teniendo en cuenta este dato, los que podrían estar en la zona de creación serían Telasco Segovia y Cristian Cásseres Jr., aunque otros nombres como Carlos Faya, Bryant Ortega o Dani Pereira están en consideración.

Por las bandas, basándonos en rendimiento actual, Gleiker Mendoza y Ender Echenique deberían estar en el once, dejando como enganche a Juan Pablo Añor (en caso de jugar con un solo punta).

El dilema del ariete

Finalmente, en el delantero centro hay cuatro opciones: Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués, Kevin Kelsy y Jesús Ramírez. Este último, por su estado de forma en Portugal, tendría que ser el titular ante la "Albiceleste".

Sin embargo, de apostar por una dupla ofensiva, Marqués podría acompañar a "Chucho" en el ataque.