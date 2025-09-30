Las principales sorpresas de Vizcarrondo en la convocatoria Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto ha dado un paso firme hacia la renovación con la convocatoria oficial para la próxima fecha FIFA de octubre, donde enfrentará a Argentina y Belice.

Bajo la dirección interina de Oswaldo Vizcarrondo, el cuerpo técnico ha optado por un recambio generacional que ha dejado fuera a figuras históricas y ha abierto las puertas a un grupo numeroso de jóvenes talentos y jugadores que venían siendo solicitados por la afición.

El nombramiento del ex zaguero y actual entrenador de la Vinotinto Sub-17, como director técnico interino, ha marcado el inicio de un nuevo ciclo tras la culminación de la etapa anterior.

Apuesta por la juventud

La principal noticia de la convocatoria ha sido la exclusión de varios jugadores experimentados que han sido pilares de la selección durante años. Nombres como Salomón Rondón, Rafael Romo y Tomás Rincón no figuran en la lista.

En contraparte, la lista está repleta de jóvenes promesas que buscan consolidarse y que representan el futuro de la Vinotinto. Entre los talentos más destacados se encuentran:

Yiandro Raap (Defensa, PSV Eindhoven)

Alessandro Milani (Defensa, US Avellino 1912)

Luis Balbo (Defensa, Fiorentina)

Ángel Azuaje (Defensa, Pumas)

Gustavo Caraballo (Mediocampista, Orlando City)

Kervin Andrade (Mediocampista, Maccabi Tel Aviv)

Kevin Kelsy (Delantero, Portland Timbers)

Ender Echenique (Mediocampista, FC Cincinnati)

Regresos importantes

La convocatoria también incluye regresos llamativos que la afición esperaba con ansias, demostrando que la puerta de la selección está abierta para aquellos que mantienen un buen nivel en sus clubes: