LVBP: Mira los principales candidatos al Pitcher del Año de la temporada 2025-26

Como ha sido costumbre en la última década en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el bateo volvió a sobresalir como principal atracción, sin embargo, algunos lanzadores dejaron su huella en el morrito y fueron importante en las aspiraciones de sus equipos en la temporada 2025-26.

Los Navegantes del Magallanes fueron uno de los pocos que logró mantener una presentación monticular decentes en la concluida ronda regular de la pelota criolla. Como principal baluarte y candidatos número uno al Premio Carrao Bracho destaca Ricardo Sánchez, quien rozó la triple corona de pitcheo como líder en juegos ganados (5-1), efectividad con 3.04, siendo el más bajo de la liga, y segundo en poches con 58, solo superado por el importado Zac Grotz (64).

Otro equipo que también mostró una versión positivo en sus brazos fue Bravos de Margarita, que contaron con la mejor versión de Melvi Acosta. Aunque no sumó victorias durante la temporada regular, el serpentinero de 30 años sacó la clase con la segundo efectividad más bajo (3.64), 23 abanicado, WHIP de 1.47 en 54.1 innings lanzados.

Favoritos al Pitcher del Año en la LVBP 2025-26

Ricardo Sánchez (Magallanes): 5-1, ERA 3.04, 58 K, 23 BB, WHIP de 1.32, AVE .261 (13 JJ)

Melvi Acosta (Bravos): 0-1, ERA 3.64, 23 K, 19 BB, WHIP de 1.47, AVE .281 (12 JJ)

José Torres (Leones): 3-1, ERA 3.62, 45 K, 11 BB, WHIP de 1.35, AVE .280 (13 JJ)

Jean Pinto (Tigres): 2-2, ERA 3.94, 22 K, 19 BB, WHIP 1.36, AVE .256 (12 JJ)

Pese a que lograron su cometido de acceder al Round Robin con sus respectivas organizaciones, José Torres y Jean Pinto son otros que reúnen requisitos para ser tomados en cuenta por los votantes para el mencionado galardón. En el caso del lanzador de los Leones del Caracas, no clasificó a Postemporada, pero igual estará viendo acción como refuerzo de Navegantes del Magallanes.

Asimismo, Jean Pinto se quedó cerca de ingresar a enero, quedando eliminado en Wild Card en el segundo encuentro ante Caribes de Anzoátegui. En su estreno en la LVBP, el joven serpentinero los bateadores rivales le conectaron para solo .256, siendo el promedio más bajo entre los demás candidatos.