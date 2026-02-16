MLB: Juan Soto habla sobre su cambio de posición con los Mets

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 traerá un nuevo comienzo defensivo en la trayectoria de Juan Soto. El estelar jardinero confirmó que cambiará de posición con los New York Mets, regresando al jardín izquierdo, el mismo puesto en el que debutó en las Grandes Ligas y donde comenzó a forjar su reputación como uno de los bates más temidos de este deporte.

Lejos de mostrar incomodidad, el dominicano dejó claro que su prioridad está por encima de cualquier consideración individual. “Me siento cómodo en cualquier posición. Donde sea que me pongan, estaré listo para jugar. Haré lo que sea que ayude al equipo”, declaró con compromiso sobre el proyecto neoyorquino que desea que triunfe.

Juan Soto – Mets de Nueva York

El movimiento no es menor dentro de la planificación de los Mets. Volver al jardín izquierdo implica ajustes defensivos y una nueva dinámica en los jardines, pero también ofrece al equipo mayor flexibilidad estratégica para el cuerpo técnico de Carlos Mendoza.

El historial del pelotero de 27 años demuestra que la adaptación no suele ser un problema cuando el talento y la ética de trabajo van siempre a la par. Pero más allá de eso, su mensaje dejó un objetivo claro: “Mi objetivo es ganar un campeonato con este equipo”, afirmó.

Por si fuera poco, esta es la posición donde inició su carrera y donde mostró, desde temprano, que estaba destinado a brillar y a convertirse en un bateador generacional.

Finalmente, su disciplina en el plato, su capacidad de embasarse y su presencia en momentos decisivos lo convierten en pieza central del futuro de los Mets de Nueva York dentro del mejor béisbol del mundo.