Karol G armó tremenda celebración por su cumpleaños 35

El sábado 14 de febrero la estrella colombiana Karol G sopló la velita número 35 de su pastel de cumpleaños. Un momento único para la artista que ha tenido una transformación increíble, siendo hoy una de las exponentes latinas más importantes, con un Grammy ganado.

Mensaje de amor

La conocida “Bichota”, se mostró muy feliz por una vuelta al sol en la compañía de familiares y amigos cercanos, que disfrutaron de una celebración única.

Antes de la fiesta Karol había posteado en su Instagram una bella imagen despertando, y teniendo en la cama un llamativo pastel con una guacamaya, lo que demuestra lo mucho que ama lo tropical, como su popular disco “Tropicoqueta”.

“Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así. HAPPY BDAY BICHOTA”, escribió Carolina.

Celebración a lo grande

La intérprete de “Gatúbela” realizó una celebración a lo grande en la que reinó el lujo, la buena música y gastronomía.

Entre los invitados estuvo Sofía Vergara, con quien Karol participó en la popular seria “Griselda”.

Ambas vestidas de negro caminaron con mucha energía y diversión con el popular tema “Buttons” de las Pussycat Dolls.

“Feliz cumpleaños a la más más. Te amo”, escribió Vergara.

Becky G, también estuvo entre las invitadas coleccionando momentos increíbles con Karol.