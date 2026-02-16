Farándula

Karol G armó tremenda celebración por su cumpleaños 35

La artista paisa invitó a grandes de la actuación y la música para festejar su gran día 

Por

Elvis González
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 11:25 am
Karol G armó tremenda celebración por su cumpleaños 35
Karol G / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El sábado 14 de febrero la estrella colombiana Karol G sopló la velita número 35 de su pastel de cumpleaños. Un momento único para la artista que ha tenido una transformación increíble, siendo hoy una de las exponentes latinas más importantes, con un Grammy ganado.

NOTAS RELACIONADAS

Mensaje de amor

La conocida “Bichota”, se mostró muy feliz por una vuelta al sol en la compañía de familiares y amigos cercanos, que disfrutaron de una celebración única.

Antes de la fiesta Karol había posteado en su Instagram una bella imagen despertando, y teniendo en la cama un llamativo pastel con una guacamaya, lo que demuestra lo mucho que ama lo tropical, como su popular disco “Tropicoqueta”.

“Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así. HAPPY BDAY BICHOTA”, escribió Carolina.

Celebración a lo grande

La intérprete de “Gatúbela” realizó una celebración a lo grande en la que reinó el lujo, la buena música y gastronomía.

Entre los invitados estuvo Sofía Vergara, con quien Karol participó en la popular seria “Griselda”.

Ambas vestidas de negro caminaron con mucha energía y diversión con el popular tema “Buttons” de las Pussycat Dolls.

“Feliz cumpleaños a la más más. Te amo”, escribió Vergara.

Becky G, también estuvo entre las invitadas coleccionando momentos increíbles con Karol.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras NBA Jude Bellingham
Lunes 16 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula