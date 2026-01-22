Develan nuevos detalles de la ruptura amorosa de Karol G y Feid

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos días TMZ confirmó la separación de Karol G y Feid tras dos años de relación. Ahora, surgen nuevos detalles de por qué la pareja de famosos tomó rumbos distintos en su vida.

En un reportaje para el programa de espectáculo El Gordo y La Flaca, Tanya Charry afirmó a través de fuentes cercanas a los involucrados que uno de los puntos de no retorno fue la distancia entre los enamorados debido a su apretada agenda.

Aunque en el pasado Ferxxo comentó entenderse bien el uno al otro sobre su carrera musical y el tiempo para estar juntos, esto habría sido el quiebre en el noviazgo. La manera en cómo estaban manejando el tiempo en compañía, parecía no ser el indicado.

“Ella incluso había dicho que ellos entendían un poco la carrera del otro y por eso no se podían ver mucho, pero esto pudo haber sido lo que ocasionó la ruptura definitiva, que incluso los rumores venían desde hace mucho tiempo”, comentó la periodista colombiana.

“Él quiere a una mujer que esté a su lado”

Según fuentes cercanas a Feid, fue el primero en hablar a su entorno sobre el tema, pues sentía que sus vidas estaban tomando rumbos distintos.

“Ella ha estado mucho tiempo en Estados Unidos preparando su presentación para Coachella, él quiere a una mujer que esté a su lado, pero tampoco quiere detener la carrera de Karol”, comentó.

Posible reconciliación entre Karol G y Feid

Aunque la ruptura es un hecho, Karol G y Feid dejaron las puertas abiertas de su corazón para una posible reconciliación en el futuro. Además, el informante afirmó que ambos terminaron en buenos términos.

“El acuerdo fue claro: terminamos y seguimos nuestras vidas y si en el camino nos encontramos, podemos volver”, comentó Tanya Charry sobre la información que recibió.