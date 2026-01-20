Afirman que Karol G y Feid rompieron su relación de tres años

Suscríbete a nuestros canales

El medio estadounidense TMZ notificó en un artículo el fin de la relación entre los cantantes colombianos Karol G y Feid. El medio de entretenimiento indicó que los artistas decidieron ir por caminos separados, poniendo punto y final a su amor hace meses de manera cordial.

Fin del amor

Afirmaron que ambos acordaron el fin de su relación de manera discreta y sin polémicas innecesarios que fuese a tomar los medios de comunicación y redes sociales.

La noticia dejó a los seguidores de “La Bichota” impactados, ya que había vivido momentos de mucho amor y entrega con Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del colombiano.

Recordemos que fue en el año 2023 que ambos confirmaron su relación en un concierto en Miami, donde llegaron derrochando estilo, amor y muchas sonrisas.

Karol arribó radiante con pantalón verde, camisa blanca, cabello rosa y de la mano de Feid.

La noticia explotó el internet en su momento, ya que la ganadora de un Grammy había sostenido una relación muy conocida con el rapero Anuel AA, quien hacía publicaciones provocando a la estrella paisa.

Intercambio de amor

Desde aquella confirmación, Feid y Karol, se dejaron ver en momentos increíbles como viajes por lugares hermosos del mundo, eventos musicales, alfombras rojas y en ocasiones en la intimidad de su hogar, que mostraba la estable relación que estaban viviendo.

Hasta el momento ambas estrellas y sus equipos de trabajo, no se han pronunciado para aclarar si la noticia de TMZ es verdadera o falsa.

“Nos informan que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación”, dice en la nota del respetado medio de entretenimiento.