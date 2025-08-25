Ferxxo Green: Cómo Feid conquistó Pantone con su propio color oficial

Suscríbete a nuestros canales

¡Hey mor! El universo del color y la música latina acaban de fusionarse para lograr una hazaña sin precedentes, protagonizada por el paisa Feid, alias Ferxxo, quien se convirtió en el primer artista latino en tener su propio tono certificado por el Pantone Color Institute.

De la mano de esta institución, conocida como la autoridad global en definición de colores, el novio de Karol G anota otro hito en su exitosa carrera, la cual ha cogido vuelo en los últimos años.

Feid se apoderó de Pantone

Con el lanzamiento de “Ferxxo Green”, un verde eléctrico y vibrante, el cantante colombiano no solo firma una colaboración inédita, sino que consolida su identidad visual como símbolo de energía, unión y optimismo.

Pantone describió el tono como un color que “irradia vitalidad y une a fans en todo el mundo”, naciendo de las verdes montañas de Medellín, un guiño directo a la raíz paisa del artista.

Un color que trasciende lo estético

Ferxxo Green deja de ser una simple tonalidad para convertirse en un movimiento. Así lo comentó el propio Pantone en su cuenta oficial de Instagram, lanzando el anuncio con una imagen icónica.

Pues sí, se trata de la clásica tarjeta Pantone con una ilustración del personaje representativo de Feid, caracterizado por un simpático diseño de colmillos y gorra.

Las redes sociales se inundaron de celebración. Mensajes como “Ahora sí, el verde es tuyo”, “Oficialmente tu color fav” y “El marketing más bien pensado del género!” demostraron que la comunidad de seguidores percibió este movimiento como una victoria cultural.

El sello del colombiano

Lo que comenzó como una identidad visual se transforma hoy en un sello inconfundible para el reguetonero. El verde que lo representa desde los primeros sencillos ahora forma parte del catálogo oficial de Pantone, lo que deja clara una cosa: el antioqueño es más que música; es marca, estilo y tendencia.

Esto llega días después de aquel 19 de agosto de 2025, cuando el intérprete de “Se me olvida” celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta inolvidable en Japón, durante su participación en el festival Summer Sonic Tokio.

El momento se destacó no solo por su show en el emblemático Beach Stage del Zozo Marine Stadium, sino también porque compartió escenario con grandes como J Balvin, Yandel y el artista local Yuki Chiba.