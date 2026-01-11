¡Increíble hazaña! Leonel Reyes Ramos y Karlo López llegan a esta sorprendente marca en su carrera en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 15 de enero de 2025, durante el Championship Meet en Gulfstream Park, el jockey venezolano Leonel Reyes Ramos alcanzó 900 victorias en Estados Unidos. Quince días después, Karlo López logró la misma cifra en el hipódromo de Turf Paradise, Arizona. Ambos jockeys venezolanos están cerca de alcanzar las mil victorias en sus carreras en hipódromos estadounidenses.

Leonel Reyes Ramos, a tiro de un nuevo registro

Leonel Reyes Ramos, quien cumple campaña en el hipódromo de Gulfstream Park, tuvo un año de excelencia dentro del Meet Championship, Royal Palm y Sunshine. Reyes, luego de conseguir la 900 de por vida continuo su trabajo y quedó a tres de conseguir las mil victorias. Sin embargo, una lesión lo sacó de toda competición y se tiene previsto que reaparezca a principio del nuevo año.

La victoria 900, la alcanzó en un claiming de $37.000, en un recorrido de 1.500 metros, donde ganó con la yegua Mobay Princess, presentada por el entrenador Ángel Rodríguez. Para ese entonces, era su tercer lauro del 2025, y el número 900 de su carrera en Estados Unidos, desde que comenzó en el 2016.

Karlo López un campeón en Arizona

Karlo López no cesa de mostrar su talento y se ha convertido en un consecuente visitador del parque de ganadores. El jockey venezolano el jueves 30 de enero, en el hipódromo de Turf Paradise, ubicado en Phoenix, Arizona, sumó la victoria número 900, por intermedio de Mad Luther, para el entrenador Justin Evans.

López, con esa victoria ene se momento, mantuvo el dominio del mitín con 41 triunfos, sin embargo, el título lo alcanzó el jinete aprendiz Manuel Americano con 83 lauros. López fue su escolta con 63 victorias. López, se mantiene en Turf Paradise, meet que se extenderá hasta el sábado 2 mayo. El año culminará con 64 triunfos para un total de 949 visitas al parque de vencedores.

López, al conseguir la 900, en su cuenta X, dijo: “¡Agradecido por este logro! Gracias, Dios, mi familia, los dueños, entrenadores y agentes que creyeron en mí y todos los que han sido parte de este camino. ¡Este logro es de todos nosotros! ¡Seguimos adelante!